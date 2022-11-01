الامارات | البطل «بلاك آدم» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فيلم «بلاك آدم» عن أحد الأبطال الخارقين بصدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي.

ويؤدي دواين جونسون (ذا روك) دور البطولة في الفيلم.

وجمع الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً الممثل بيرس بروسنان إيرادات لم تتجاوز 27.7 مليون دولار في عروضه الأميركية الشمالية، بحسب «إكزبيتر ريليشنز».

وبقي الفيلم الكوميدي الرومانسي «تيكت تو باراديز» في المركز الثاني بـ10 ملايين دولار. ويضمّ الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانباً ويسافران إلى «بالي» للحيلولة دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعاً جداً.

ولاحظ المحلل في «فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش» ديفيد إن غروس، أن «أربعة من المراكز الـ10 الأولى في ترتيب الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع هي لأفلام رعب» لتزامن عرضها مع فترة احتفالات الهالوين.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «بري أوف ذي ديفيل» بسبعة ملايين دولار، وهي حصيلة بداية متوسطة لفيلم رعب.

وتلاه في الترتيب فيلما رعب آخران، إذ جاء «سمايل» رابعاً مع خمسة ملايين دولار، و«هالووين إندز» بـ3.8 ملايين دولار.