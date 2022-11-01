الامارات | مهرجان «إشراقات» يعزّز ثقافة التسامح لدى الأجيال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أهمية الاستفادة من الشخصيات العالمية المشاركة في مهرجان «إشراقات» الذي ينطلق في الثامن من نوفمبر الجاري تحت شعار «التسامح يثري المعرفة»، مشدداً على أهمية التعرف إلى خبراتهم المعرفية والاجتماعية، من أجل بلورة أفكار مبتكرة يمكنها أن تنقل ثقافة التسامح والتعايش إلى الأجيال المقبلة، لاسيما طلبة المدارس والجامعات.

وأشار إلى أن مشاركة ما يزيد على 90 شخصية عالمية من 22 دولة في المهرجان تمثل حالة من الثراء الفكري والمعرفي، كما أن الحدث يمثل منصة لتبادل الخبرات العالمية في مجال التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في مختلف المجالات، وأثر الفكر والمعرفة والإبداع في تعزيز هذه الرسالة من أجل عالم أفضل للجميع.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك خلال تفقده للاستعدادات النهائية لمهرجان «إشراقات» واطلاعه على أنشطته وضيوفه وموضوعاته، بالجهود المبذولة من أجل أن يخرج الحدث بالصورة التي تليق باسم وزارة التسامح والتعايش، وتحقق أهدافه السامية باعتباره بلورة لجهود الوزارة في الوصول بثقافة التسامح إلى طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى المدرسين والأكاديميين، ومختلف فئات المجتمع المهتمة بقضايا المعرفة والتسامح.

وينطلق المهرجان في المجمع الثقافي بأبوظبي في الثامن من الشهر الجاري ويستمر ثلاثة أيام، كما تستضيف جامعة نيويورك وجامعة السوربون جانباً من الأنشطة والفعاليات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن «التنوّع الكبير في الفعاليات والمبادرات والشخصيات المشاركة في المهرجان يمثل حالة ثراء حقيقية على مستوى الطرح ونوعية التجارب، لافتاً إلى أهمية أن ينعكس أثر ذلك التنوّع على المجتمع والأجيال الجديدة».

ويحل ضيفاً على المهرجان الكاتب والروائي النيجيري وولي سوينكا الفائز بجائزة نوبل للآداب.

وستركز الجلسات الفكرية بالمهرجان بشكل رئيس على العلاقة الوثيقة بين المعرفة بمختلف فروعها والقيم الإنسانية، التي يسعى الحدث لتعزيزها.

وسينظم المهرجان ندوة للمفكر العربي رشيد الخيون، تحت عنوان «أبوظبي تصالح العقل والثروة».

نهيان بن مبارك:

• «التنوّع الكبير في الفعاليات والمبادرات والشخصيات المشاركة في المهرجان يمثل حالة ثراء حقيقية».