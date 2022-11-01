الامارات | «دبي ميراكل غاردن».. استراحة بين أرق الكائنات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتشكيلة ألوان زاهية، وباقات ومجسّمات وقلوب عملاقة، تستقبل «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، زوّارها، لتطوف بهم بين ملايين الزهور على مساحة 72 ألف متر مربع في قلب «دبي لاند»، وسط استراحة جمالية خضراء تضفي البهجة على رواد المعلم الشهير، وتتجوّل بهم بين أصناف بلا حصر من أرق الكائنات وألطفها «الورود».. في «الحديقة المعجزة».