الامارات | «النمنمة».. طائر العام في نيوزيلندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز طائر ضئيل الحجم، يعيش فقط في أعلى جبال منطقة ساوث إيلاند في نيوزيلندا، بجائزة طائر العام في نيوزيلندا. وتشهد مسابقة مؤسسة «فورست آند بيردز» (الغابة والطيور) اختيار الناخبين لأفضل خمسة طيور مفضلة لديهم، بهدف زيادة الوعي تجاه التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في نيوزيلندا.

وبينما فاز طائر النمنمة «روك رين» بجائزة طائر 2022، حل البطريق الأزرق الصغير «كورورا» في المرتبة الثانية، وجاء الببغاء كيا ثالثاً.