الامارات | زووم.. على العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملاحقة الوطن الثلجيّ

بول نيكلين ■ كندا / بصفتي كعالم أحياء، فأنا مفتونٌ بتغيير الفصول وتأثيرها على مجموعات الحياة البرية في أقصى حدود كوكبنا، حيث يمكن أن تتغيّر الظروف بشكلٍ كبير.

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل مطرد إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر على نهر فرانش في يوكون الكندية، على سبيل المثال، يجب على الدببة الصغيرة مثل هذه الأنثى المغطاة بالجليد أن تتغذّى دون توقف للأسماك والجيف ومصادر التغذية الأخرى حتى يحين وقت السبات الشتويّ.

الموارد المتضائلة تُجبر الحيوانات المنعزلة عادةً على الاقتراب، لذلك يجب أن تكون على حذر على الذكور الكبيرة المتثاقلة أو الأمهات وأشبالهن الذين قد يظهروا في كل لحظة.

آمل أن تساعد صور مثل هذه في التأكيد على صراع الحياة في البرية وإقناعنا بإعادة التفكير في الإجراءات التي تُعرّض بقاء الحيوانات للخطر.

إن إلحاحنا في التعامل مع التهديد الوجودي لتغير المناخ سيحدث فرقاً كبيراً في مستقبلها ومن هم مثلها.

بيانكا

أنتونيلا كونسولو ■ إيطاليا / في ظهيرة يومٍ صيفيّ حار في مدينة «كاتانيا» بصقلية - إيطاليا. التُقِطت الصورة لفتاةٍ شابةٍ بجمالها البريء والبسيط والطبيعيّ، وتكشفُ نظرتها العفوية عن نقاء روحها.