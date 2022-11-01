الامارات | «مهرجان أم الإمارات» يعود إلى كورنيش أبوظبي بأنشطة عائلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي، في دورته السادسة، إلى جمهوره على كورنيش أبوظبي، في الفترة من التاسع إلى 18 ديسمبر المقبل، مع المزيد من الأنشطة الترفيهية العائلية، والعروض الحيّة والتجارب الفنية الغامرة والمأكولات العالمية.

يتيح المهرجان - الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي - لرواده فرصاً مميزة، من خلال ست مناطق، تقدم الكثير من الأنشطة الترفيهية. وستشهد هذه الدورة العديد من الأعمال الفنية، ومشاركة الفنانين، والجولات وتجارب الطهي، والمنشآت، والعروض الترفيهية الحية على مدار اليوم، والمعارض النابضة بالحياة، فضلاً عن مناطق الجذب الغامرة، كي يتسنى للزوار صنع ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

وستعود الفرقة الموسيقية الخليجية الكويتية (ميامي) بطلب من رواد المهرجان، إذ سيصعد أعضاء الفرقة الأربعة إلى المسرح، ليقدموا أشهر أغانيهم الشعبية في ليلة الافتتاح في التاسع من ديسمبر المقبل، بعد عرضهم الناجح العام الماضي.

ويُعد «مهرجان أم الإمارات» منصة تُستعرض فيها الثقافات مع مجموعة من المتاجر الإقليمية والدولية وتجارب المأكولات، والأنشطة المتنوعة، مثل الجولات الكرنفالية للصغار، وورش العمل الغامرة الإبداعية، والألعاب البدنية والتفاعلية والتعاونية وألعاب الواقع المعزز. وستلبي المناطق الست ذات الطابع الخاص تطلعات وذائقة الحضور، من خلال مناطق عدة، في مقدمتها: عالم الإبداع الذي يتيح لزواره فرصة الدخول إلى عالم حافل باختبار اللحظات المميزة.

أما الباحثون عن الحركة والمغامرة، فيمكن أن يقصدوا منطقة التشويق التي تقدم ألعاب الواقع المادي والافتراضي. ويمكن للأطفال اللعب والركض بحرية في متنزه التسلية، وأرض العجائب الممتعة.

حيث ستضم الحديقة معرضاً تفاعلياً حول شخصية يوتيوب الشهيرة CoComelon مع غرف مصممة بشكل فريد للعب الأدوار، فضلاً عن جولات الكرنفال ومساحات اللعب والألعاب القائمة على المهارات والأنشطة المبتكرة، والكثير من المغامرات لجميع الأعمار. أما الصغار ذوو الشهية، فيمكنهم الاستمتاع بكثير من الحلويات اللذيذة في عدد من المتاجر والمحال المختلفة.

وستقدم ساحة العروض عروضاً حية دون توقف، يحييها نجوم وفنانون من الدرجة الأولى.

لحظات لا تنسى

قال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري: «يتطور (مهرجان أم الإمارات) كل عام، ليظل المهرجان الترفيهي الذي يشهد طوال مدته البالغة 10 أيام أفضل الأنشطة الترفيهية والإثارة التي لاشك في أنها ستصنع لحظات لا تُنسى».

وأضاف «سيقدم المهرجان ست مناطق فريدة، والعديد من البائعين الدوليين هذا العام، لتلبية احتياجات الجميع من كل الأعمار، وليواصل الحدث ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً للفعاليات الكبرى».