الامارات | 1.5 مليون عنوان تنتظركم من الغد.. على رفوف معرض الشارقة للكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنظم تحت شعار «كلمة للعالم»، وتتواصل على مدار 12 يوماً في «إكسبو الشارقة». ويستضيف المعرض مثقفين وأدباء وناشرين ومبدعين وفنانين ومؤثرين وأصحاب تجارب من 95 دولة حول العالم، ليفتح أمام زواره من الكبار والصغار، فرصة لقاء حملة جائزة البوكر الدولية، وكتّاب أشهر الأفلام العالمية، ونجوم الفن والسينما والشعر والمسرح.

ويتجاوز المعرض مجال الترحال بزواره من فضاء الكتب ومنصات الناشرين، إلى مذاقات أطباق بلدان العالم، وموسيقاها، وعروضها الفنية والمسرحية، وحتى ملابسها وأزيائها، وفنونها وحرفها، إذ يستضيف 2213 ناشراً من 95 دولة (1298 دار نشر عربية و915 أجنبية) وينظم 123عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من ثماني دول، منها ستة برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

ويوجّه المعرض الذي يحمل هذا العام شعار كلمة للعالم، رسالة، يقول فيها: «إن الكلمة قادرة على أن تبني مستقبلنا وتغير واقعنا، فكونوا مخلصين للكتب وحريصين على صداقتها»، إذ يعرض 1.5 مليون كتاب بمختلف لغات العالم وحول كل المعارف والعلوم والفنون.

وتعزيزاً لحضور أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين، ينظم المعرض 623 فعالية للأطفال، تتنوع ما بين ورش عمل ومسرحيات وعروض ترفيهية وتعليمية، تستهدف تنمية مهارات الأطفال العلمية والعملية، ويشارك في إعدادها 45 متخصصاً من 14 دولة.

وتتصدر دولة الإمارات ومصر ولبنان قائمة دور النشر العربية المشاركة في المعرض، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بناشرين من الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا، والتي تعرض أبرز إصداراتها على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع. كما يستقطب دور نشر من 10 دول تشارك في الحدث للمرة الأولى، هي: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفلبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلندا، وهنغاريا.

وسيكون للمكتبات مشهدها الذي يجمع المتخصصين وأمناء المكتبات، إذ يشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال السادس والسابع من الشهر الجاري، بمشاركة 30 دولة، وفي الفترة بين الثامن والـ10 الجاري، ينظم المعرض الدورة التاسعة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، وتنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية.

نجوم

ضمن برنامجه الثقافي المصاحب، يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب كوكبة من الأدباء والكتاب الإماراتيين في سلسلة من الجلسات والحوارات ومن بينهم، سلطان العميمي، وخلود المعلا، وإبراهيم الهاشمي، وسعيد الحنكي، وحمد بن صراي، وأسماء الحمادي، وعائشة الشامسي، إلى جانب نخبة من الكتاب والفنانين العرب، ومنهم: الليبي محمد النعاس، ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري، والكويتي محمد جارالله السهلي، والمصري كريم عبدالعزيز، والمصري أحمد السقا، وغيرهم.

• تتصدر دولة الإمارات ومصر ولبنان قائمة دور النشر العربية المشاركة في المعرض.