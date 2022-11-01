الامارات | مهرب يستبدل المربى في حلوى «الدونات».. بمخدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقد أحد مهربي المخدرات أنه اختار مكاناً مثالياً لإخفاء مخدراته عندما استبدل المربى في حلوى «الدونات» بمخدر الميثامفيتامين أو «الكريستال ميث»، لكن الشرطة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا ألقت القبض عليه أول من أمس.

وأثناء تفتيش قطار قادم من التشيك في منطقة فرانكونيا العليا، عثر مسؤولو الحدود على الميثامفيتامين في حلوى «الدونات». وقال متحدث باسم الشرطة: «كانت هذه أول مرة في منطقتنا.. لم يحدث من قبل أن استخدمت الدونات للتهريب». وأدخلت أكياس المخدرات في المكان الذي تحقن فيه المربى بشكل طبيعي في حلوى «الدونات».

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الظروف العامة للتفتيش دفعت الضباط إلى إلقاء نظرة فاحصة على «الدونات». وعندما قطعت المعجنات، عثروا على الميثامفيتامين.