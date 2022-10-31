نصائح تساعدك في تحضير المنزل لفصل الشتاء بكل سهولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل هناك نصائح تساعدك في تحضير المنزل لفصل الشتاء؟، سؤال يبحث عنه الكثير من الأشخاص ويتساءلون لمعرفة الطرق الصحيحة أو كيفية التجهيز لهذا الفصل بدون مجهود وإرهاق كبير وهو ما نرصده في السطور التالية.

ترصد «هن» نصائح تساعدك في تحضير المنزل لفصل الشتاء، ويمكن عمل جدول لإنجاز المهام على أيام متتالية وليس في يوم واحد، بحسب موقع ««Housekeeping.

نصائح تساعدك في تحضير المنزل لفصل الشتاء

- غسيل الملابس الشتوية قبل وضعها في الدولاب.

- يجب ترتيب الدولاب وتجهيز الملابس الشتوية وتخزين الملابس الصيفية بعد فرز ما لا تحتاجه للتبرع به.

- بداية تنظيف البطاطين بمختلف أنواعها سواء بالمنزل أو بالمغسلة.

- تنظيم الكومود وجميع الأدراج.

- تنظيف جدران المطبخ والحمام.

- العمل على تنظيم المطبخ وفتح الدواليب وترتيبها والتخلص من المنتجات التي انتهت صلاحيتها.

- تنظيف النوافذ والبلكونات.

- العمل على تنظيف جميع الأثاث وإزالة الأتربة والتخلص من البقع.

- التأكد من غلق جميع الفتحات الصغيرة التي يمكن أن يمر منها الهواء أو الأمطار.

- غسيل الستائر وإعادة تركيبها.

تنظيف المنزل قبل الشتاء على أيام متتالية

- يستخدم الأشخاص أجهزة كهربائية بشكل أكبر في فصل الشتاء لذا يجب التأكد أنها موفرة لترشيد الاستهلاك.

- تنظيف السجاد سواء في المنزل أو بالمغسلة.

- ترتيب الأحذية بشكل منظم والحقائب.

- تنظيف سلة القمامة في كل الغرف باستمرار لأن قلة التهوية في الشتاء يمكن أن تسبب لروائح كريهة.