استشاري تنصح باستخدام الفازلين لترطيب الجلد وتحذر من تركه فترة طويلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفازلين من المرطبات المهم توافرها بالمنازل، لأنها تكون مرطب مميز للجلد ومشكلتها أنها تكون ملمسها دهني ما يزعج البعض في أداء حياته اليومية إلا أن يمكن استخدامها لأنها لا تضر الجلد وآمنة.

وشرحت الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية فوائد الفازلين ولكنها نصحت بعدم استخدامه على البشرة لمدة طويلة كونه من الممكن أن يسبب انسداد مسامات البشرة وتكوين البثور البيضاء والسوداء أو حب الشباب.

فوائد الفازلين

- يعتبر الفازلين مادة طبية يطلق عليها «بيترولاتوم» أو Petrolatum، حيث إنها مادة أساسية في تحضير عدد من المستحضرات الطبية.

- هذه المادة تكون حاجز عند دهنها بسطح الجلد حيث إنها تمنع نفاذ الماء داخل خلال الجلد للسطح الخارجي ما يجعلها تحافظ على رطوبة الجلد بالداخل.

- أفضل مرطبات الجلدة، لاحتوائه على مادة البترولاتوم ما يجعله لا يسبب أي نوع من أنواع الحساسية رغم أنه ليس مرطب قوي إلا أنه لا يسبب ضرر.

- يمكن استخدام الفازلين في مشاكل جفاف الجلد.

- الفازلين مرطب في كثير من الأماكن مثل الكوع والكف والركب والقدم.

استشاري: يمكن استخدام الفازلين لالتهابات الحفاضة

- يمكن استخدام الفازلين لالتهابات الأطفال بسبب الحفاضة.

- يتميز بأنه لا يحتوي على رائحة وسعره ضئيل.

- يتم استخدام الفازلين في المستحضرات الطبية حتى يقلل من سلبية بعض المواد مثل الكورتيزون كما أنه لا يأثر على كفاءة المنتج الأساسي، بحسب استشاري أمراض الجلدية.