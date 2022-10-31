أفضل 10 مشروبات شتويه ساخنة.. أبرزها «حليب اللوز والكركم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب فصل الشتاء تبحث الكثير من الأمهات عن مشروبات تمنح أسرهم الدفء، وتقوي جهاز المناعة وتهديء من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا التي تُصاب بها الأسرة بخاصةً الأطفال، لذلك نقدم لكِ أفضل 10 مشروبات شتوية ساخنة لتقدميها لأسرتك في فصل الشتاء بحسب موقع «health shot».

أفضل 10 مشروبات شتوية ساخنة:

- مشروب الشوكولاتة أو الكاكاو. ‏

- ‏مشروب التفاح الساخن.

- مشروب السحلب.

- مشروب القرفة باللبن.

- مشروب المُغات.

- مشروب البليلة.

- مشروب اللاتية النباتي.

-مشروب الحلبة.

- مشروب الزنجبيل بالليمون.

- مشروب الشمر والينسون.

- مشروبات شتوية ساخنة على خطى الشيف أميرة شنب خلال برنامجها أميرة في المطبخ على قناة «Cbc sofra»

- مشروب التفاح السيدر (الساخن):

- المقادير:

- ‏لتر عصير تفاح أو حسب الحاجة.

- صوص الكراميل.

- ينسون نجمة.

- عيدان قرفة.

- 3 تفاحات.

- طريقة التحضير:

- قطعي التفاح إلى مكعبات.

- ضيفي له القرفة والينسون.

- ضعي المكونات مع عصير التفاح على النار واتركيه حتى الغليان.

- ارفعي الوعاء من على النار وضيفي صوص الكراميل وقلبي المكونات حتى الخلط.

- ضعي رشة قرفة أو أعواد القرنفل ومتعي أولادك بمذاق رائع لعصير التفاح الساخن في الشتاء.

- مشروب اللاتية النباتي:

- المقادير:

- ‏نصف لتر لبن جوز هند.

- قرفة.

- زنجبيل.

- قرنفل.

- 3 ملاعق عسل.

- كاكاو خام.

- طريقة التحضير:

- ‏ضعي اللبن النباتي وصبي إليه الكاكاو الخام.

- ضعي الجنزبيل والقرفة وضيفي العسل النحل.

- اخلطيهم على البارد حتى لا يحدث أي تكتل.

- من الممكن إضافة القهوة إذا كان المشروب لغير الأطفال خلط كل المكونات معًا وغليانهم حتى الذوبان

- مشروب شوكولاتة كريمة البندق:

- المقادير:

- ‏نصف لتر من اللبن.

- ملعقتين كاكاو خام.

- مارشميلو.

- ملعقتين سكر.

- بندق مطحون. ‏

- شوكلت شيبس.

- طريقة التحضير:

- ضعي اللبن والمارشيلمو للخلط.

- ضيفي البندق للمكونات.

- ضعي السكر حسب الرغبة أو استبدليه بالعسل.

- ضيفي الكاكاو وضعيهم على النار حتى الغليان.

- مشروبات شتوية ساخنة تمنحك الطاقة:

- حليب الكركم:

- المقادير:

- نصف كوب حليب.

- ملعقة كركم.

- زنجبيل مبشور.

- رشة فلفل أسود مطحون.

- نصف ملعقة قرفة.

- ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

- اخلطي المكونات حتى الغليان.

- خفضي الحرارة واتركي الخليط على نار هادئة حتى تفوح الرائحة.

- صفي المشروب من خلال مصفاة في أكواب وضعي القرفة.

- حليب اللوز:

- المقادير:

- لوز حسب الحاجة.

- ٤ ملاعق عسل أبيض.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- طريقة التحضير:

- انقعي اللوز واتركيه طوال الليل.

- صفي اللوز في اليوم التالي، ثم ضيفيه إلى الماء والفانيليا.

- اخلطيه ثم ضيفي العسل واضربي في الخلاط وقدميه لأولادك.