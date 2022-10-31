8 فوائد مذهلة للبرتقال وتحذير من تناوله في 3 حالات.. اعرفها

القاهرة - سمر حسين - صحة

البرتقال من الفواكه المميزة والتي تشتهر باحتوائها على فيتامين سي ما يجعلها مفيدة لتقوية المناعة والوقاية من الإصابة بفيروسات.

ويقدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، فوائد البرتقال المذهلة سواء تناولها ثمرة كاملة أو مشروب.

فوائد البرتقال

- يحتوي البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين سي ما ينتج عنه تعزيز قوة المناعة بالجسم.

- البرتقال غني بالمضادات أكسدة الذي بدورها تقي الجسم من المركبات السلبية وتقاومها.

- يحتوي البرتقال على العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم.

- البرتقال غني بالألياف الغذائية الذي بدوره يعمل على خفض امتصاص السكر وخفض الكوليسترول في الدم.

- يعمل البرتقال على تحسين الحركة الدودية للأمعاء، وعملية إخراج الطعام من الجسم.

- يحتوي البرتقال على سكر فاكهة طبيعي ما يجعل سعراته الحرارية أقل وأفضل من السكر الأبيض.

- الحموضة المتواجدة بالبرتقال، تجعلها آمنة، لأن الكمية الكبيرة من الحموضة تساهم على قتل أي بكتيريا داخلها.

- البرتقال غني بكمية كبيرة من الكاروتين الذي يمد الجسم بفيتامين A ويساهم في تقوية النظر.

نصائح لتناول البرتقال

- عصير البرتقال يعمل على زيادة الشعور بالألم وحرقان بالمعدة، في حال كان الشخص يعاني من حموضة المعدة.

- البعد عن تناول البرتقال بعد الأطعمة الحريفة.

- في حال عمل عصير البرتقال يجب عدم إضافة السكر الأبيض حتى لا يزيد السعرات الحرارية مما يسبب مشاكل لأصحاب السمنة.