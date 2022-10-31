أغراض البيبي حديث الولادة بالصور في المستشفى والمنزل.. جهزيها بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتساءل الكثير من النساء عن أغراض البيبي حديث الولادة لجلبها ووضعها في الحقيبة للذهاب بها إلى المستشفى عند الولادة وخاصة إذا كان هذا هو المولود الأول للأسرة، وذلك ما نرصده في السطور التالية وفقا لموقع babylist.

هناك الكثير من أغراض البيبي حديث الولادة بالصور التي يحتاجها سواء يوم الولادة أو بعد ذلك يمكن التعرف عليه كما يلي.

أغراض البيبي حديث الولادة بالصور في المستشفى

- تحتاج الأم تجهيز ملابس للطفل لوضعها في حقيبة الولادة تقريبا 4 قطع ملابس داخلية و4 خارجية في اليوم، ويجب جلب مقاسات مختلفة سواء حجم حديثي الولادة أو مقاس من 0-3 أشهر لأن أحيانا يكون حجم الطفل كبير أو صغير.

- مهم جدا القبعات والقفازات والجوارب.

- في المستشفى ربما لا تحتاج جلب الحفاضات أو المناديل لأنها تكون متوفرة لديهم ولكن بالطبع يجب شراءها وتجهيزها بالمنزل عند العودة.

- إحضار حقيبة إضافية لوضع هدايا الطفل بها.

- يحتاج الطفل لغطاء مصنوعة من القطن للف بها المولود.

- يجب جلب مناشف قطنية لاستخدامها عند استحمام المولود.

- كريم التهاب الحفاض.

أغراض البيبي حديث الولادة بالمنزل

- يحتاج المولود كل ما ذكر سابقا مع بعض الأغراض الأخرى بالمنزل شراء الشامبو وسائل الاستحمام المخصص لأطفال حديثي الولادة.

- المناديل المبللة.

- شراء الببرونة لتكون موجودة سواء للبن أو الأعشاب.

- جلب الملابس بمقاسات مختلفة لأن الطفل حجمه يتغير سريعا.

- شراء زيت مرطب للطفل.

- حوض استحمام للطفل.

- مقص أطفال.

- فرشاة للشعر مخصصة له.

- ميزان حراراة.

- غطاء الرضاعة.