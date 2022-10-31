أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء.. أبزرها حمص الشام والبليلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من الأمهات تبحث عن أطعمة تمنح الدفء في فصل الشتاء والبرودة القارسة وتقلبات الجو المستمرة، وتقوي من الجهاز المناعي وتفادي الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الشديدة، التي يُصاب بها البعض خاصة الأطفال، ويُقدم هُن خلال السطور التالية أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء، وفق خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، الدكتورة مروة شعير، إذ تقول:«الكثير من الأمهات تحرص على تحضير الأطعمة التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة وتعزز المناعة، ومن بين تلك الأطعمة هي البطاطا المشوية التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومصدر لتقوية الجسم والعضلات».

وتضيف: «يمكن إعداد البطاطا بأكثر من طريقة، ووضع المكسرات والشيكولاتة عليها حتى تصبح كوجبة متكاملة، كما تمنع الإصابة بالاكتئاب الموسمي، الذي يصاب به البعض في فصل الشتاء، وتعمل على تحسين المزاج بشكل كبير، كما يمكن تناول شوربة العدس التي تساعد على التدفئة كونها تحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة الحيوية والنشاط».

أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء

وحول أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء، نصحت «شعير» أنه يمكن تناول البليلة وحمص الشام، خلال فصل الشتاء كونهم يساعدون على الشعور بالدفء، مضيفة: «البليلة تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقوية الجهاز المناعي، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، كما أن حمص الشام يساعد في العلاج والوقاية من الأنيميا، لأنه يحفز الجسم على إنتاج هيموجلوبين الدم، بخلاف احتوائه على معدن الحديد، كما يمنع الإصابة بنزلات البرد التي تصيب البعض خلال فصل الشتاء».

وتعتبر السبانخ من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء، كونها تساعد على خسارة الوزن وتقلل الشهية، وتحتوي على فيتامين «هـ» الذي يعزز الجهاز المناعي، ما يساعد على الحماية من الإصابة بالفيروسات، ونزلات البرد خلال الشتاء.