4 أطعمة والنوم الجيد.. طرق غذاء الدماغ وتقوية الذاكرة بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

المخ أهم أعضاء الجسم لأنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي الأجهزة الأخرى، لذا من المهم أن يكون في أفضل حالة من خلال اتباع نظام غذائي صحي لتقوية الذاكرة بشكل طبيعي.

هناك الكثير من أغذية الدماغ الطبيعية، والتي يجب أن تتبعها في نظامك الغذائي اليومي وفقاً لموقع "indiatimes"

1- الجوز واللوز

تناول بعض بذور اللوز والجوز يوميا يعزز من تقوية الذاكرة بشكل كبير، وتحسن من قدرات التعلم والقدرات الفائقة، بالاضافة لبعض الأطعمة المفيدة لصحة دماغك مثل العدس والفاصوليا وبذور الكمون ويزيد الفلفل الأسود من معالجة أذهاننا.

2- عزز دماغك بالأعشاب

تناول الاعشاب تزيد من قدرات الدماغ وتحسن من صحة العقل وتقوي الذاكرة وتقي من الإصابة بألزهايمر.

3- البطيخ والطماطم

غني بمضادات الأكسدة والتى يحتاج دماغنا إلى الأكسجين ليعمل بشكل جيد ومع ارتفاع استهلاك الأكسجين و محتواه الغني بالدهون، تحقيق التوازن بين حالة عقلك، بجانب الفواكه والخضروات الوردية والحمراء.

4- الأعشاب

يعمل على ترطيب دماغك عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء لأداء وظائفه بشكل صحيح ، مما يوصي خبراء الأيورفيدا بأن شرب شاي أعشاب خاص يمكن أن يرطب عقولنا ويعزز قوتنا العقلية وذاكرتنا.

5- النوم الكافي

ممكن أن تؤدي قلة النوم إلى إعاقة وظائف الدماغ بشدة، مما قد يضعف ذاكرتك ومهارات التفكير لديك. لذلك من المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة.

أسباب النسيان وعدم التركيز والتوهان

هناك العديد من الأسباب لضعف الذاكرة منها:

- نقص فيتامين ب١٢.

- قلة النوم من أسباب ضعف الذاكرة.

- استخدام الكحول.

- علاج السرطان مثل العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أحد أسباب عدم التركيز و التوهان.

- نقص الأكسجين الواصل إلى المخ.

- الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.

- ورم في المخ أو عدوى.

- الصداع النصفي

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