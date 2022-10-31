10 نصائح سحرية للسيطرة على الضغط.. طبيب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، حالة معقدة يعاني منها الملايين في جميع أنحاء العالم، وغالبا لا تكون للحالة أي أعراض كبيرة تحذر الشخص من خطرها.

ويعاني مرضى الضغط سواء المرتفع أو المنخفض من مشاكل صحية، خلال الحياة اليومية، دون معرفة كيفية السيطرة على الضغط.

وفي إطار النصائح التي يقدمها الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، حدد الطبيب 10 حلول سحرية للسيطرة على الضغط.

وعلى حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد شعبان، أن مرضى الضغط عليهم اتباع هذه الوصايا العشر، وهي كالتالي:

تجنب التدخين أو حتى الجلوس بجانب المدخنين

تجنب تناول المخللات

قلل تناول الملح

قم بالمشي 45 دقيقة كل يوم

قلل وزنك قدر الإمكان

تابع وظائف الكلى

التعرف على نسبة الكوليسترول

اهتم بضبط السكر

القيام بعمل موجات صوتية على القلب

تهدئة أعصابك

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