هل من الآمن استخدام الهاتف المحمول أثناء العاصفة الرعدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يربط عديد من الأشخاص بين مخاطر الصواعق والتواجد في الهواء الطلق، ولكن هناك بعض الحالات النادرة التي يتعرض فيها الأشخاص للإصابة أو حتى الوفاة بسبب الصواعق عندما يكونون في الداخل.

على سبيل المثال، قُتل رجل في الولايات المتحدة أثناء وجوده داخل منزل في عام 2017، وتوصل المحققون إلى استنتاج مفاده أن البرق انتقل عبر عوارض فولاذية مكشوفة وأدوات معدنية قبل أن يمر عبر جسده.

ويعد استخدام التليفون الأرضي أثناء العاصفة الرعدية ليس آمنًا أبدًا بسبب اتصاله بسلك خارجي، ويمكن أن يتبع البرق السلك ثم إلى الهاتف وبالتالي يصيب الشخص أثناء استخدامه، ولكن ماذا عن استخدام الهاتف المحمول؟ وهل له نفس الخطر والضرر ؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقع "accuweather".

يقول جون جنسينيوس، الخبير في المجلس الوطني الأمريكي للسلامة من الصواعق، هناك اعتقاد خاطئ بأن الهواتف المحمولة تجذب البرق، وأن تواجده مع أي شخص أثناء العاصفة الرعدية يضر بالإنسان.

وأضاف:"أول شيء يجب أن يفهمه الأشخاص هو أنه لا شيء يجذب البرق، ولكنه يتبع الأسلاك، لذا، إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول أثناء الأمطار فمن غير المرجح أن تصاب بـ أي ضرر".

وأوضح: "من المفيد أثناء وجود أي عاصفة هو أن تكون في مكان آمن سواء كنت تحمل هاتفًا أم لا".

قال دان كوتلوفسكي كبير خبراء الأرصاد الجوية الأمريكي: "من المهم الوصول إلى مكان مغلق مثل السيارة أو المبنى، لأن الأماكن المفتوحة مثل الشرفة لا توفر حماية كافية، وإلى جانب ذلك يجب أن تبتعد عن الأجهزة الإلكترونية الموصلة بالكهرباء".

وأوضح جنسينيوس: "أي شيء موصول بالكهرباء خطر لأنه متصل بسلك خارجي، على سبيل المثال الكمبيوتر المحمول الموصل بالشاحن لهما نفس مخاطر التليفون الأرضي".

نصح جنسينيوس: "من الأفضل عندما يصدر صوت الرعد، البقاء في الداخل لمدة 30 دقيقة".

اقرأ أيضًا:

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة