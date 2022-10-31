مع انتشاره - الرمان يحميك من 4 أمراض خطيرة.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

للرمان فوائد عديدة بعضها معروف لعديد الأشخاص، لكن هل تعلم أن هذه الفاكهة الرائعة يمكن أن تحميك من أمراض خطيرة حال تناولها باعتدال؟.

ومع انتشار الرمان في الأسواق بالفترة الحالية، إليك فوائده وكيف يمكن أن يحميك من بعض الأمراض الخطيرة، وفقا لموقع times of india.

محاربة السرطان

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد التي لها دور رئيسي في محاربة السرطان، وبالتالي يمكن لتناوله الحماية من هذا المرض القاتل.

تجنب أمراض القلب

يساعد الرمان في خفض الكوليسترول الضار والدهون في الشرايين، والذي يعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، ما يعني أن تناوله يحافظ على صحة قلبك.

خفط ضغط الدم المرتفع

يساعد شرب عصير الرمان في خفض ضغط الدم المرتفع، نتيجة خصائصه المضادة للأكسدة وفوائده في تقليل عوامل خطر تصلب الشرايين.

خيار جيد لمرضى السكري

الرمان جيد لمرضى السكري، حيث يحتوي على بعض الأحماض التي لها خصائص مضادة للسكري.

كما أن الرمان يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة الفريدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

فوائد أخرى للرمان

علاج الالتهابات

تقوية الأسنان

تحسين الذاكرة

تقليل التوتر

تسهيل عملية الهضم

تقوية المناعة

إنقاص الوزن

أضرار الرمان

يمكن أن يسبب الرمان حساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب استشارة الطبيب قبل التناول.

يتسبب الرمان في ارتفاع نسبة السكر بالدم عند الإفراط فيه، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

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