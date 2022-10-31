طفلة بريطانية تعاني من متلازمة نادرة.. تأكل الجدران و«الريموت كنترول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة تعيشها أم بريطانية، نتيجة إصابة طفلتها بحالة نادرة، تدفعها إلى أكل جدران المنزل، وغيرها من المواد الأخرى، وهو ما سبب ذعرًا للأم، التي سرعان ما بادرت بفحصها عند العديد من الأطباء والمتخصصين.

تفاصيل معاناة الطفلة من الحالة النادرة

وكشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الطفلة البالغة من العمر عامين، وتدعى «دوللي»، تعاني من حالة نادرة، تدفعها إلى أكل جدران غرفة نومها، وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز، والأثاث الخشبي وغيرهم.

وقالت والدتها التي تدعى جوردانا تايت، صاحبة الـ25 عامًا، إنّ صغيرتها تعاني من حالة مرضية نادرة تعرف باسم «اضطراب الأكل»، وهو ما يسبب لها رغبة شديدة في تناول الأشياء غير الغذائية.

وبسبب الحالة المرضية النادرة التي تعاني منها الطفلة، اضطرت الأم العشرينية إلى ترك وظيفتها كمديرة حسابات للمبيعات في إحدى الشركات، والبقاء في المنزل ومراقبة الطفلة باستمرار، والتأكد من أنها لا تحاول أكل أي شيء في المنزل يكون خطيرًا.

وقالت الأم في تصريحات لها: «الأمر مخيف جدًا، يجب أن أشاهدها طوال الوقت، ويتطلب علينا التخلص من كل شيء، ولا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك، أنا حقًا لا أعرف ما يجب القيام به، ليس هناك أي مساعدة على الإطلاق».

وبدأت علامات الحالة النادرة في الظهور على الطفلة منذ عامها الأول، وبدأت «جوردانا» في ملاحظة أن قطعًا صغيرة تم عضها من بعض الصناديق الكرتونية في غرفة النوم، ثم لاحظت أن «دوللي» بدأت تحاول أكل هيكل سريرها والأثاث الخشبي الآخر حول المنزل.

ومع متابعة الحالة المرضية للطفلة، فإنها تحتاج إلى الخضوع لفحوصات دم منتظمة، بسبب مخاطر التسمم بالرصاص من أكل جدران المنزل، التي تتعرض لها في أي وقت.

ما هي متلازمة اضطراب الأكل؟

ووفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي العالمي، فإن اضطرابات الأكل تكون عبارة عن حالة مرضية ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة الخاطئة، والتي تؤثر بشكل سلبي على صحة المريض وعواطفه مع مرور الوقت.

وتشمل هذه الحالة المرضية تناول الطعام أو غيره من المواد غير الصحيحة بشكل كبير، وهو ما يؤثر على وزن وشكل الجسم.