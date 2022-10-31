كيف تواجه الأمهات التغير المناخي من المنزل؟.. «مترميش الأكل الزيادة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدء العد التنازلي لانعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ الخضراء 2022، في محاولة جاهدة للتصدي لأزمة التغير المناخي في شتى بقاع العالم، بعد الكوارث التي حدثت في العديد منها مثل باكستان والسودان، والتي اضطر سكانها للنزوح من منازلهم قصرًا، بحثًا عن السكن والحياة.

سيُعقد مؤتمر قمة المناخ بدايةً من يوم 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، لمناقشة تغير المناخ وما تفعله البلدان لمواجهة تلك المشكلة والأزمة العالمية ومحاولة التصدي لها، وفي إطار الدور التوعوي والتربوي الذي يستلزم على الأسر القيام به بشأن كيفية تعامل الأبناء مع تلك الأزمة، أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نشر الوعي والحفاظ على البيئة الخالية من التلوث يبدأ من خلال الفرد، ومراعاة الأنشطة التي يقوم بها والعادات الضارة بالبيئة.

وقدم «سمعان» عدة نصائح للمساهمة في الحد من تلوث البيئة، داخل الأسرة وخارجها، أبرزها استخدام الأكواب الزجاجية بدلًا من الورقية، واستبدال المصابيح القديمة بالموفرة للطاقة لتقليل الاستهلاك الكهربائي، مع فصل الأجهزة غير المستخدمة سواء التلفاز أو الكمبيوتر، بخلاف زراعة النباتات وأشجار الخضراوات والفواكه التي يجب مشاركة الأطفال بها.

نصائح لربات المنازل لتوفير الطاقة والماء

كما وجه أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، نصائح للأمهات وربات المنازل، بضرورة تقنين استخدام الأكياس البلاستيكية والورقية، واستبدالها بالأقمشة القابلة للاستخدام عدة مرات، كما يفضل عدم استخدام غسالة الملابس والأطباق أكثر من مرة مع الالتزام بعادة انتظار اكتمال الحمولة حتى يتم تشغيلها، توفيرًا لاستهلاك الماء والكهرباء، بالإضافة لمحاولة التبرع بالأدوات المنزلية والأجهزة والملابس غير المستخدمة للغير لإعادة استخدامها مرة أخرى، كما يمكن تحويل الأشياء والملابس القديمة من خلال إضافة بعض التعديلات عليها من خلال الرسم والتطريز لمواجهة زيادة الأسعار.

التعامل مع الأطعمة الزائدة

وفيما يخص الأطعمة الفائضة والزائدة عن الحد، أشار أستاذ التربية البيئية بإنه يجب الحرص على تخزين بقايا الطعام بطرق صحيحة، وإعادة استخدامها في يوم آخر، مع تجنب إلقاءها في صناديق القمامة، ويمكن مهاداة الجيران والأصدقاء بها، مع البحث عن الأشخاص المحتاجين والتصدق بها بدلًا من رميها.