الامارات | شاب ينهي حياته شنقًا تاركًا رسالة لأمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترك شاب مصري، 29 عاما، رسالة وداع لأمه قبل إنهاء حياته بشنق نفسه.

وبحسب ما نشره موقع «القاهرة 24»، كتب الشاب في الرسالة: "أنا آسف ياماما أتمنى متكونيش زعلانه مني، متعيطيش ياماما مفيش حاجة تستاهل دمعتك، إنتي بجد أحسن أم شوفتها على وجه الأرض، وتصدقيني أنا كدا مستريح لإني كنت تعبان بجد ومش عارف أستريح خالص، صدقيني أنا حاسس إن ساعتي جت وإن ده يومي".

وطلب من والدته في رسالته أن ترعى شقيقيه عبدالله وسلمى، موجهاً رسالة لشقيقه قال فيها: "لا تتضايق مني يا عبدالله.. أنا أحبك".

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية بلاغاً يفيد بوفاة شاب شنقاً داخل منزله، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية للتحقيق في الواقعة، وبيان سبب الوفاة، وإن كانت هناك شبهة جنائية.

وبينت التحقيقات أن الشاب البالغ 29 عاماً لقي مصرعه شنقاً داخل منزله، بينما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، حيال الواقعة، وحررت القوة الأمنية محضراً بالواقعة.