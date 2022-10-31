في الطقس البارد.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق من شوربة العدس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شوربة العدس من أشهر الأكلات التي تمتلك شعبية كبيرة خاصة في الطقس البارد، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ، واحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، بجانب إمداد الجسم بالشعور بالدفء.

لكن هل تعلم، ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق من شوربة العدس؟.. هذا ما نستعرضه وفقًا لموقعي "healthline" و"medicalnewstoday".

- غني بالبروتين:

العدس هو البديل الأساسي للحوم، فهو منخفض التكلفة وغني بالبروتين الذي يحتاجه الجسم يوميًا.

- غني بالألياف:

يحتوي على نسبة كثيرة من الألياف، طبق واحد منه يلبي 32٪ من الألياف التي تحتاجها كل يوم.

- خفض الكوليسترول الضار:

يساعد استهلاكه أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وذلك لاحتوائه على كمية من الألياف.

- غني بالبوليفينول:

العدس غني بالبوليفينول، مثل البروسياندين والفلافانول، لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للأعصاب، ما يساعد على منع نمو الخلايا السرطانية، خاصة سرطان الجلد.

- الحماية من أمراض القلب:

نظرًا لأن العدس مصدر كبير لحمض الفوليك، لذا يساهم في منع تراكم الهوموسيستين الزائد في جسمك، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم، والحماية من أمراض القلب.

- خصائص مضادة للسرطان:

يمتلك الليكتين الموجود في العدس أيضًا خصائص مضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا.

- منع تشوهات الجنين:

يوفر العدس كمية كبيرة من حمض الفوليك، وهو ضروري للوقاية من تشوهات الجنين عند الأطفال حديثي الولادة، كما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

المحتوى العالي من الألياف في العدس يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والذي بدوره يمنع الإمساك ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة.

- محاربة التعب:

العدس مصدر جيد للحديد، لذا يؤدي استهلاكه إلى محاربة التعب والإرهاق.

- إنقاص الوزن:

تساعد الألياف الموجودة في العدس على زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية، وبالتالي إنقاص الوزن.

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