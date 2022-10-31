خبيرة تغذية تقدم روشته للتعامل مع رفض طفلك للطعام: قدميه بطريقة جذابة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يواجه الكثير من الأمهات مشكلة كبيرة مع الأطفال بسبب رفضهم تناول الأطعمة الصحية، واللجوء إلى الأطعمة والوجبات السريعة غير المشبعة، التي تشكل ضررًا كبيرًا على الصحة العامة، ولا تفيد الجسم، لذا يبحثن عن طرق مختلفة تجعل الأطفال يحبون تناول الأطعمة التي تُقدم لهم بأفكار جديدة غير تقليدية.

خبيرة تغذية توضح طرق جديدة للتعامل مع رفض الطعام

ولحل هذه المشكلة، وضعت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، مجموعة من النصائح للتعامل مع الأطفال، وجعلهم يتناولون الأطعمة الصحية بأسلوب مختلف وخارج الصندوق،أبرزها ضرورة تقديم الطعام إلى الطفل بشكل جذاب، وألا يكون ممتليء وإنما كميات قليلة بأشكال تجعله يحب تناول ذلك الطعام، فضلًا عن عدم إرغامه على تناوله، فنجد أن الأطفال الذين يكرهون الألبان، هناك خلفية سيئة من قبل سواء بالضرب أو الخناق حتى يستطع شرب اللبن.

عقد نفسية وتاريخ سيء للعقاب

وأضافت خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، أثناء استضافتها في برنامج «جروب الماميز»: «في عقدة نفسية بتتكون لما بنرغم الطفل على شرب أو تناول شيء معين، مفيش أم أبدًا تضرب طفل على أكل، ولا طفل يساوم والدته إنه مش هياكل الأكل الصحي مقابل الأكل الضار اللي هو عايزه، بنلاقي كتير من الأمهات عاملة أكل معين وشكله كويس، وتلاقي رفض من الطفل بسبب رغبته في تناول وجبة معينة».

«الشدة في نقاط معينة والحزم من غير ما يكون في قسوة»، عبارة كررتها الدكتورة مروة شعير، عن أسباب رفض الأطفال لتناول الطعام الصحي، «استشيري ولادك في الأكل وقدميه بطريقة حلوة، دوري على الأصناف اللي بيحبوها، واختاري الشكل والألوان الجذابة، يمكن عمل الخضار سوتيه وتقطيعه، وعمل عصير من الخضراوات بأشكال مريحة للعين وبها فائدة كبيرة جدًا، مع الشيكولاتة الداكنة أو العسل، لكن بكمية قليلة حتى لا ينمي عنده فرط الحركة».

عناصر وأطعمة مفيدة لصحة الطفل

كما حددت الدكتورة مروة شعير، أيضا العناصر والأطعمة المفيدة لصحة الأطفال، من بينها البنجر، إذ أثبتت الدراسات بأنه يحسن مستوى الهيموجلوبين حال تناوله لمدة 3 أشهر بشكل متواصل: «خلي البنجر عنصر أساسي في السلطات وعصير الفراولة والجوافة، هذه المكونات بها قيمة غذائية كبيرة ومفيدة للجسم».