3 أطعمة غنية بالبوتاسيوم وتحمي القلب.. أبرزها الزبادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن صحة القلب بمثابة البحث عن العيش بصحة جيدة طيلة العُمر، فأمراض القلب مهما اختلفت واحدة من أكبر أسباب الوفاة، إذ أن صحته مؤشر قوي لصحة الجسم، ويظل البحث عن نظام غذائي صحي أهم ما يفيد صحة القلب، إذ يتحكم الغذاء بنسبة كبيرة في صحة أجهزة الجسم وخاصة صحة القلب.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

ووفقًا لما نُشر في صحفية «إكسبريس» البريطانية، أكد الخبير دينيس كينان، العالم المؤسس في Cignpost Diagnostics، إنّ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة أهم وأفضل الطرق للحفاظ على صحة القلب بوجه عام.

ونصح «كينان» بتقليل الأكلات التي تحتوي على الدهون المشبعة أو النسب العالية من الكوليسترول، حتى لا تتراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأشار الخبير بحسب المصدر، بضرورة الاعتماد على 3 أطعمة في الإفطار غنية بالبوتاسيوم، وعلى رأسها: «الأفوكادو والزبادي والموز».

طبيب قلب يوصي بثلاثة أطعمة لصحة القلب

وهي هذا الصدد، نصح الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ «هُن» بتناول 3 أصناف على الإفطار من شأنها الحفاظ على صحة القلب، لما تحتويه من نسبة عالية من البوتاسيوم، وهي «الأفوكادو، الزبادي، الموز».

وقال استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس: «الأنواع دي من الأطعمة فيها نسبة متوازنة وكافية من البوتاسيوم، اللي لو قل يحدث خلل في ضربات القلب، غير إنها مصادر طبيعية وأصلية للبوتاسيوم».

ومع الإشارة لأهمية عنصر البوناسيوم، حذر الطبيب من الإفراط في تناوله أيضًا، ومحاولة الاعتدال فيه: «مفيد جدًا للصحة، لكن طبعًا الإفراط في تناوله ممكن يعمل مشكلات وتوقف عضلة القلب».