قبعات خريف وشتاء 2023.. «عودة قبعات البرية والساحر من جديد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أهم ما يميز الشتاء دائمًا هي القبعات وأشهرها القبعة الصوف التي كان يغزلها لنا الأجداد لتميز طفولتنا بالدفء وتحاوطها بكوفية مصنوعة من خيوط الكروشيه، لتصبح مع مرور الزمن هي القبعة الرسمية للبلاد القطبية التي تعتمد على الملابس الشتوية، أما عن شتاء هذا العام الذي يبدأ مع نهاية 2022 وبداية 2023، عادت قبعات الساحر الشهيرة في السينما الأمريكية، التي تتميز بشكلها المدبب الشهير وتزين عروض الشتاء في لندن لتصبح النمط السائد الفترة القادمة وفقًا لموقع «pinterest».

قبعات «Tommy Hilfiger»

تعتبر قبعات تومي هيلفجر هي النمط العصري لقبعات الساحر لكنها أكثر أنوثة بشكلها المدبب العالي ونفوشها التي حرصت علامة تومي هيفلجر أن تظهر بشكل لائق ومميز وألوان منها الأزرق والبينك خلال عروض الموضة في لندن لشتاء 2023.

قبعات «Hui»

علامة «Hui» هي واحدة من دور الأزياء الخاصة بالقبعات، واشتهرت لها قبل ذلك قبعات الموت في الإكوادور، ولهذا الشتاء صممت الدار مجموعة من القبعات الشبيهة بقبعات الحرس الملكي البريطاني، إذ تميزت فروها الأسود اللامع.

قبعات «Veronica Beard»

الهوس بالفضاء يأتي على هيئة قبعات، هذا هو وصف القبعة التي صممتها دار فيرونيكا بيرد Veronica Beard لقبعات لشتاء 2023، إذ تميزت القبعة عن غيرها كونها تشبه في شكلها الخارجي مركبات الفضاء، يتوافر منها ألوان كثيرة أشهرها اللون الأسود، وهي مصنوعة من القش ومزيّنة بالريش البني اللامع، وهي من التصاميم التي تليق بالمناسبات والسهرات الهامة.

قبعة «All’s Fashion»

تعتبر القبعة القش واحدة من أشهر القبعات حول العالم، فهي بدورها تمنح الجسم الدفء مثل المصنوعة من الصوف، وذات لمسة العصرية، لذلك كانت اختيار علامة «All’s Fashion» التي قدّمت تصميم قبّعة فيدورا باللون الأسود مزيّنة بحزام بطبقات متعدّدة.

قبعة «Lili Blanc»

علامة «Lili Blanc» الفرنسية أعادت للموضة قبعة الريف البرية، التي أشتهر بها أثرياء الريف الأوروبي والمدن أيضًا، اشتهرت إطلالة العارضة بالزي الأبيض وتغطية الرأس بتلك القبعة المميزة، وفقًا لتنسيق الدار معها، لتثبت أن تلك القبعة يمكن تنسيقها مع أنواع مختلفة من الملابس والألوان.