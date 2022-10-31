نصائح غذائية لـ تقوية المناعة عند الأطفال.. «البليلة كنز صحي في البيت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث الأمهات عن طرق تقوية المناعة عند الأطفال، إذ يبقى الأطفال عُرضة للتعرض للأمراض التنفسية والأمراض الفيروسية الشديدة، خاصة مع تقلبات الطقس وتباين درجات الحرارة، ما يدفع الكثير للبحث عن طرق تقوية المناعة عند الأطفال.

تقوية المناعة عند الأطفال

وتتمثل طرق تقوية المناعة عند الأطفال، في الكثير من النصائح الطبية، والغذائية أيضًا التي تلعب دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، وبعض النصائح الصحية العامة.

تقوية المناعة عند الأطفال

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، طرق تقوية المناعة عند الأطفال، خلال حديثه لـ «هُن»، موضحًا أن اللقاحات هو العمود الأساسي لتقوية المناعة لدى الطفل، وخاصة لقاح الإنفلونزا.

وسرد استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لـ تقوية المناعة عند الأطفال جاءت على النحو التالي:

- الاهتمام بممارسة الرياضة

- ابتعاد الكبار عن التدخين أمام الأطفال

- النوم الجيد المبكر بعدد ساعات لا يقل عن ثمانية

- البعد عن التوتر والقلق والانفعالات الزائدة

- الحصول على اللقاحات لأنها تعطي المناعة ضد العدوى الفيروسية

- الحصول على لقاح الإنفلونزا في بداية الخريف والشتاء للوقاية من الإنفلونزا

تقوية المناعة عند الأطفال طبيعيًا

وكان الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تحدث عن تقوية المناعة عند الأطفال طبيعيًا، موضحًا أن الشمس يمكنها قتل البكتيريا والفيروسات.

ونصح «بدران» في حوار إعلامي سابق، بتعريض الوسادة والفراش للشمس ومن الضروري أن تدخل الشمس المنزل حتى تقتل الجراثيم وتطهره، مع مراقبة الطفل والمأكولات التي تسبب الحساسية له.

أكلات أساسية لتقوية المناعة عند الأطفال.. البليلة كنز

ونصحت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أستاذ تغذية الأطفال بالمعهد القومي للتعذية، بعدة أكلات تقوي المناعة عند الأطفال، مؤكدة أن التغذية السليمة تبدأ منذ أشهر الحمل: «لازم الأم ميكونش وزنها زايد عشان الطفل ميحصلوش سمنة، وتتغذى بشكل سليم».

وعن الأكلات الأساسية لتقوية المناعة عند الأطفال خلال الأشهر الـ6 من عمره، قالت «نعمة» لـ «هُن» الرضاعة الطبيعية تحتوي على جميع العناصر الغذائية الذي يحتاجها الرضيع خلال هذه المرحلة العمرية، متابعة: «مع الشهر السابع لازم تغذية تكميلية تقلل الملح والسكر لحد سنتين».

وأضافت استشاري التغذية، أن الطفل يحتاج إلى 3 عناصر غذائية مهمة وهي أطعمة البناء والوقاية والطاقة، والتي تتمثل في الآتي:

أطعمة البناء

تتمثل في البروتين الحيواني أو النباتي، مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبروكلي والبيض.

أطعمة الطاقة

تتمثل في النشويات المعقدة أو المركبة، مثل «البليلة والقمح والأرز والشوفان» والتي تستغرق مزيدا من الوقت حتى تمنح الطفل طاقة، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

أطعمة الوقاية

تتمثل في الخضروات والفاكهة

مشروبات تقوية المناعة عند الأطفال

نصح الدكتور مجدي بدران، خلال حديثه لـ «هُن» بضرورة تناول الأعشاب الطبيعية مثل «اليانسون والنعناع» وشرب الحليب يوميا، لأنه يمد الجسم بالفيتامينات وتعطيه النشاط والحيوية.

فضلًا عن المشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، المتواجد في الفواكه الحمضية والليمون.