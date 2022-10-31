مدربة تربوية تحذر من رؤية الطفل لخلافات الوالدين: «تسبب مشاكل كارثية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الخلافات بين الأب والأم أمر طبيعي، ولكن غير الصحيح أن يتشاجر الوالدين أمام الأبناء لأن ما لا يعلمه البعض أنه ربما يؤثر على نمو وتطور شخصية الطفل وعلى سلوكه.

وحذرت هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، من المشاجرات بين الأب والأم أمام الأطفال لأنه من الممكن أن يسبب لهم مشاكل نفسية ينتج عنها تغير في شخصية الطفل كما يلي.

تأثير الخلافات بين الوالدين أمام الطفل

- إحساس الطفل بعدم الأمان وربما تسبب إلى كوابيس خلال النومأو التبول اللاإرادي ومشاكل أخرى.

- شعور الطفل بالذنب وكأنه هو سبب المشكلة بينهما أو يعتقد أنه المطلوب منه حلها.

- في المستقبل من الممكن أن يرفض فكرة الزواج ويتعقد منها بسبب ذلك.

- يكرر مع أصدقائه أو أشقائه مثل هذه المشاجرات سواء عنف لفظي أو جسدي، ما يجعله طفلا عنيفا اوغير متزن نفسيا.

- يكون طفلا جبانا، يشعر بالخوف وغير واثق من نفسه وليس لديه القدرة على التعامل أو المواجهة في المواقف الصعبة كونه دائما يخشى من العقاب أو الخلافات وتظهر هذه المشاكل في فترة المراهقة.

المدربة التربوية: اقفلوا الباب عليكم في الخناق

ونصحت المدربة التربوية والخبيرة النفسية من تجتب الخلافات تماما أمام الأطفال وإذا كان الشخص غير قادر على تجاوز المشكلة وحل الخلاف يمكن الوصول لوسيلة بأن لا يسمع الطفل ذلك من خلال غلق الباب عليهما خلال المشاجرات: «وممنوع الطفل ياخد صف حد واحد أو استخدامه وسيلة للضغط على طرف آخر أو أنه يكون جزء من المشكلة».