استشاري تغذية تنصح بتناول مشروب الخروب: يقي من السرطان ومفيد لمرضى الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخروب من المشروبات ربما لا يفضلها البعض ولكن ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص أنه يحتوي على فوائد عدة للصحة لذا ينصح الأطباء بتناوله.

وتقدم الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية عبر «هن» فوائد الخروب على الصحة، موضحة أنه يجب على أصحاب مرضى السكر عدم الإفراط فيه.

فوائد مشروب الخروب

- يعتبر مشروب الخروب مفيد على الجهاز الهضمي، كونه يعمل على إفراز الهرمونات التي يحتاجها الجهاز الهضمي.

- يعمل الخروب على علاج الإسهال وخاصة عند الأطفال.

- يساعد الخروب على خفض مستوى الكولسترول، كونه يحتوي على الألياف.

- الخروب غني بمضادات الأكسدة، ما يجعله مفيد لأصحاب مرضى الكلى.

استشاري التغذية: الخروب يقي من السرطان

- الخروب مفيد لأصحاب مرضى ارتفاع الضغط لاحتوائه على البوتاسيوم.

- يقي الخروب من السرطان.

- يحتوي الخروب على نسبة مياه كبيرة التي تساعد على تخفيض السعرات الحرارية.

- يعمل الخروب على تهدئة الأعصاب.

- الخروب مفيد لأصحاب مرضى القلب وتصلب الشرايين.

- كما أن الخروب مفيد لأصحاب مرضى القولون.

- يحتوي الخروب علو فيتامين A وفيتامين b وكالسيوم.