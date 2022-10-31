مشروع «رانيا» يحوّل التورت للوحات فنية: «نفسي أفتح محل خاص بي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات تبحث عن موهبتها، تفتش بداخلها وهي تردد «معقول مفيش عندي أي موهبة ولا حاجة بتميزني؟»، تجرب ربما تجد ما يغير حياتها ويعطي لها مذاقاً جديداً، حتى دقت موهبتها بابها بعد زواجها حين سيطر عليها الملل، لتقرر رانيا محيي الدين، إعداد الحلويات وبخاصة التورت: «في البداية كان ممكن واحدة تطلع مظبوطة وواحدة بايظة» بحسب «رانيا».

شاهدت بعض مقاطع الفيديو عبر «اليوتيوب» حتى أصبحت تتفنن في إعداد التورت بأشكال جذابة ومبتكرة تحمل صوراً تعبر عن شخصيات أصحابها، تُزينها بأشهر الألعاب والورود، وتصنع المجسمات.

«بدأت أعمل التورت وأوزعها في نطاق العيلة والأصحاب، يعني لو رايحين لحد زيارة أعمل له تورتة أو لإخواتي وجوزي وبدأوا يشجعوني أعملها وأبيعها»، رويداً رويداً بدأت الفكرة الصغيرة تتحول لمشروع، نال إعجاب أهالي قريتها صان الحجر بالشرقية، لتدشن «رانيا» صفحة عبر «فيس بوك» لعرض منتجاتها.

تضيف أنها تعرفت على طرق جديدة لتزيين التورتة بعيداً عن استخدام عجينة السكر: «طعمها مش حلو ومجهدة جداً في إعدادها ولاقيت على جروب فكرة طباعة الصور وتزيين التورتة بيها»، تختار التصميم المناسب بناء على أذواق زبائنها، تعكف على إعدادها وتجهيزها بالشكل المطلوب بمقابل مادى بسيط: «حتى لو مابكسبش كتير بس كفاية إنى لاقيت شغفي وبقيت بعمل حاجة بحبها وباتبسط وأنا باشتغلها ولو نفسيتى وحشة ودخلت عملت تورتة بلاقيني بقيت أحسن وده المكسب الحقيقي».

تفاعل معها الأهالي وأصبحوا يطلبون منها إعداد حلواهم المفضلة، خاصة أنها تتميز بمذاق رائع وسعر أرخص من المحلات: «كل الناس اللي اتعاملت معايا قالت إن طعم التورت اللي بعملها أحسن من بره، وده مفرحني وطول الوقت بطوّر من شغلي».

تورت تحمل أسماء أصحابها، وأخرى مُزينة ببعض الألعاب والعرائس وأشكال الكارتون لتتحول للوحات فنية: «كل واحد بيقول لي نفسه يشوف إيه على تورتة وبعمل له، يعني ممكن أعمل تورتة عليها ظابط بأدواته لأن ده حلم أطفال كتير نفسهم لما يكبروا يبقوا ظباط، وكمان ممكن أحط أدوات الميكاب للبنات وهكذا»، تتفنن «رانيا» في إعداد الحلوى على أمل أن تتوسع في مشروعها ويظل مستمراً حتى تفتتح محلاً خاصاً بها.