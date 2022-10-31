7 إجراءات وقائية من التعرض للإنفلونزا في الشتاء.. منها غسل اليدين باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا يعد من الأمور الشائعة التي يقابلها الملايين من الأشخاص من حين لآخر؛ لكن إمكانية الإصابة بها تزداد خلال فصل الشتاء؛ لذلك عادة ما يبحث الكثيرون عن وسائل آمنة للوقاية من مواجهة هذه العدوى الفيروسية.

إجراءات وقائية من التعرض للأنفلونزا

وقدّم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «cdc»، في بيان، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها كإجراءات وقائية من التعرض للأنفلونزا خلال أشهر فصل الشتاء، والتي تتمثل في الآتي:

1- تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من الإصابة.

2- إذا كنت مريضًا، فحد من الاتصال بالآخرين قدر الإمكان لمنع نقل العدوى إليهم.

3- تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال والعطس.

4- تخلص من المنديل في سلة المهملات بعد استخدامه.

5- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.

6- تجنب لمس العينين والأنف والفم.

7- نظف وعقم الأسطح والأشياء التي قد تكون ملوثة بالفيروسات المسببة للإنفلونزا.

الحصول على لقاحات الإنفلونزا

1- يوصي مركز السيطرة على الأمراض CDC، بالحصول على اللقاح السنوي للإنفلونزا كخطوة أولى وأهم في الحماية من فيروساتها.

2- تساعد لقاحات الإنفلونزا في تقليل عبء أمراضها.

3- يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر على لقاح سنوي ضد الإنفلونزا، ويفضل بحلول نهاية شهر أكتوبر.