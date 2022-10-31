هل الرمان يرفع السكر للحامل أم لا؟.. أخصائية تغذية علاجية تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الحمل ينشغل بال النساء الحوامل بالعديد من التساؤلات التي تتعلق بشأن الصحة، وكيفية التناول الصحيح للمواد الغذائية حرصًا للحفاظ على صحتهن وكذلك أجنتهن، وبالتزامن مع بدء موسم الفواكه الشتوية، تعددت التساؤلات بشأن هل الرمان يرفع السكر للحامل، وذلك لرغبة الكثير من من الحوامل في تناوله خلال فصل الشتاء.

وخلال حديثها لـ«هن»، تحدثت الدكتورة إيمان أشرف، أخصائية التغذية العلاجية، بشأن توضيح هل الرمان يرفع السكر للحامل أم لا، لافتة إلى أن هذه الفاكهة تتمتع بقدر كبير ووافر من الفوائد الصحية التي تميزها عن كثير من الفواكه الأخرى.

هل الرمان يرفع السكر للحامل؟

وللرد على تساؤلات هل الرمان يرفع السكر للحامل، قالت خبيرة التغذية، إن الرمان يعد مهمًا للمرأة الحامل خاصة خلال أشهر الحمل الثلاث الأخيرة، وذلك لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي لها، ويساعد جسمها في مهاجمة الفيروسات والتقليل من تعرضها للإصابات المختلفة.

كما يساهم الرمان في تنظيم مستويات السكر بالدم، وبالتالي فلا توجد أضرار بشأن تناولها للنساء الحوامل، فهو يعد من الفاكهة آمنة التناول خلال أشهر الحمل.

أضرار الرمان لمرضى السكري

أما بشأن الحديث عن أضرار الرمان لمرضى السكري، لفتت «أشرف» إلى أنه على النقيض، يعتبر الرمان من الفواكه المفيدة صحيًا لمرضى السكري، لأنه يحفز من إنتاج الأنسولين في الدم بصور صحية وملحوظة.

الفواكه الممنوعة لمرضى السكري

وعلى نقيض فوائد الرمان، فإنه هناك بعض الفواكه التي يعد الإفراط في تناولها غير صحيًا بالنسبة لمرضى السكري، إلى جانب قيام المرضى باتباع بعض العادات الخاطئة عند تناول الفاكهة، وهي:

1- شرب عصير الفاكهة أثناء تناول الوجبات أو بمفرده يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة لدى الشخص المريض.

2- الإفراط في تناول كل من البلح، والتين، والعنب، والمانجو.

3- تناول بعض أنواع الفاكهة بكميات كبيرة.

4- الفواكه المجففة المحلاة، والتي تتميز بشكلها المخادع الذي يعد وسيلة جذب لإقبال الكثير على تناولها، لكنه تتم إضافة السكر الأبيض لها بكميات كبيرة بعد عملية التجفيف وذلك للتخلص من أي مرارة بها، فعلى سبيل المثال، يحتوي على 28 جرامًا إضافيًا من التوت البري المجفف على ما يعادل 7 ملاعق صغيرة من التوت البري الطازج.

5- تناول سلطة الفواكه الجاهزة أو كوكتيل الفواكه، وذلك بسبب إضافة نسب عالية من السكر إلى هذه الأصناف، للحصول على مذاق جيد عند تناولها، وهو ما يساهم في ارتفاع مستويات السكر بالدم، وكذلك عدم التمكن من الحصول على الألياف الغذائية المهمة لصحة الجسم والتي يحتاجها من تناول تلك الفواكه.

فوائد الرمان لمرضى السكري والضغط

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز فوائد الرمان لمرضى السكري والضغط، حسب ما أوضحت خبيرة التغذية في تصريحاتها، والتي من بينها:

- قلة إطلاقه للسكر في الدم وهو ما يجعله صحيًا لتناوله.

- يمكن تناوله سواء بأكل حباته، أو شربه كعصير.

- يحسن من إنتاج الأنسولين في الدم.

- يحسن الرمان من القوة العقلية.

- يساعد على تحفيز الكوليسترول.

- يحفز الرمان من صحة الجهاز الهضمي.

- يحتوي على مضادات أكسدة بنسب عالية تتضاعف عن المتواجدة بالشاي الأخضر.

- يساهم الرمان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد في ضبط معدلات ضغط الدم.

فوائد أخرى للرمان

- يحسن الرمان من حالة البشرة، وإنتاج الكولاجين بها.

- يحسن الرمان الذاكرة وينشطها، ويمنع التعرض للإصابة بالزهايمر.

- يساعد الرمان على حرق الدهون.

- يساعد في منع تعرض الجسم للالتهابات.

- يساعد تناول الرمان في منع الالتهابات المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.