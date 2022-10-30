احذر تناول هذا المشروب الشائع على الريق .. يصيبك بأمراض تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تناول القهوة صباحًا تعد جزء أساسي من حياة معظم الأشخاص، ولكن لذلك العديد من الآثار الجانبية الناتجة عن تناولها على معدة فارغة.

اضرار الجهاز الهضمي

يمكن لتناول القهوة على الريق أن تحفز إنتاج حمض المعدة، ويتسبب في زيادته وتحديدًا الحمض الضار، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الجهاز الهضمي، وبالتالي تظهر أعراض تتمثل في عسر الهضم، والانتفاخ والغثيان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع hindustantimes.

يزيد من هرمونات الكورتيزول

يؤدي إلى زيادة هرمون الإجهاد، وبالتالي يؤثر سلبيًا على الإباضة والوزن، وتوازن الهرموني، كما يسمى أيضًا بهرمون التوتر، الذي يعد ضروريًا في تنظيم الطاقة ويجعلك أكثر يقظة بصورة طبيعية.

التأثير على سكر الدم

تناول القهوة على معدة فارغة، ينتج عنه ضعف التحكم في نسبة السكر بالدم، حيث يؤثر على حساسية الأنسولين، وبالتالي يزيد من نسبة السكر بالدم.

تغيرات في المزاج

يزيد من شعورك بالتوتر والقلق، كما أن تناوله على الريق يزيد من رعشة الجسم، ولها أيضًا تأثيرات انسحابية، بما في ذلك تغيرات المزاج.

مشكلة هرمونية

يتسبب تناول مشروب القهوة على معدة فارغة، حيث يؤثر على امتصاص الليفوثيروكسين، وهو عبارة عن (هرمون الغدة الدرقية الاصطناعية)، مما يؤثر على تحويل هرمون T4 المسؤول عن عملية الأيض ونمو الجسم، إلى T3 الذي له تأثيرات على عمل الجهاز الهضمي والقلب.

يسبب التهاب

يساهم بشكل كبير في الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، كما أنها تؤدي إلى الإصابة بالإرهاق ومشاكل الجلد والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

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