تحذير من تسبب الـ«كاتل» في أضرار للكلى والكبد.. «اغلي المياه مرة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم الكثيرون الغلاية الكهربائية بشكل يومي، سواء في المشروبات الساخنة أو في طهي الطعام ولكن ربما لا يعلم البعض عن أضرارها.

شرح الدكتور محمد عربي أخصائي التغذية العلاجية عبر «هن»، أن الغلاية الكهربائية أو الكاتل كما يطلق عليها، تحتوي بالداخل على الألومنيوم من أجل غلي المياه، وبعد فترة يتفاعل الألومنيوم مع الماء، ما يؤثر على الكلى.

أضرار الغلاية الكهربائية

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن هناك عادة أيضا يفعلها الكثيرون، وهي غلي الماء الذي يكون داخل الغلاية الكهربائية أكثر من مرة، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح وعنصر الزرنيخ الذي يترسب على الكلى ويكون حصوات مع مرور الوقت، وكذلك يؤثر على الكبد.

عدم تنظيف الغلاية يسبب فشل كلوي

ونصح بغلي المياه مرة واحدة وإلقاء الفائض منها، والحرص على تنظيف الكاتل بشكل مستمر لأنه تركه فترة طويلة بدون غسله يؤدي إلى ترسبات جيرية التي ينتج عنها مع مرور الوقت فشل كلوي، موضحا أنه يجب شراء الغلاية الكهربائية من مكان موثوق به ويخضع للمواصفات الصحيحة، إذ توجد أنواع من الألمونيوم التي لا تتفاعل مع المياه.