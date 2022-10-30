10 أسباب تجذبك لصاحب برج الجوزاء.. «بيهتم وبيكتم الأسرار وهيحس بيك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الجوزاء من الأبراج المميزة بصفاتها، وخاصة أنه يمكنه التأقلم مع جميع الأشخاص المختلفة ولديه سرعة بديهة تجعله لديه القدرة على التعامل مع أي موقف.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، 10 أسباب تجذبك لأصحاب برج الجوزاء كما يلي:

10 أسباب تجذبك لبرج الجوزاء

- صاحب برج الجوزاء شخص ذكي ومفكر وهو برج هوائي، أي رمز للتفكير، لذا يمكنه قراءة شخصيتك والاهتمام بك من أجل التقرب منك ويحاول معرفة الهوايات ونقط الضعف والأسرار، وما يجعلك تشعر بالفرح أو الضيق: «هتشعر معاه بالأمان ولكنه يكون متقلب يعني النهاردة حليفك بكرة يمكن يبقى شكل تاني»، بحسب وصف «عبير».

- الجوزاء شخص مبتكر ومواكب للتطور وكوكبه المسيطر عطارد، أي أنه سريع البديهة ولديه العديد من العلاقات الجيدة وهو متابع لكل الأحداث والأخبار قائلة خبيرة الأبراج: «فلما هتقعد معاه هتعرف معلومات كتير والأخبار هتجيلك أول بأول طول ما أنت مصاحبه وهو صحفي بالفطرة ومعاه هتواكب كل حاجة بتحصل».

- شخص متعاطف ومتعاون ويكون بجوارك في الأزمات ويتعاطف ويشعر بك: «هيشاركك مشاعر الألم وعشان عنده طبيعة متبدلة بيعرف يحط نفسه مكانك فعلا ويحس بيك وهيعرف يساعدك».

- غامض حيث إن برج الجوزاء رمزه «التوأم»، حيث إنه لديه أكثر من شخصية في بعض ما يجعله غامض لأن الطرف الآخر لا يعلم الشخصية التي سيظهر به: «هو عقلاني وحساس في نفس الوقت، ومشاعره معقدة الحاجة وعكسها ولكن هيظهر الحاجة اللي عايزك تعرفها واللي عايز يخبيها مش هيقولها، فخد بالك كمان هو عرفك اكتر ما تعرفه».

مميزات برج الجوزاء

- وصفته خبيرة الأبراج بأنه «رائع» في حفظ وكتم الأسرار: «رغم أنه رغاي ويحب نقل الأخبار لكن حريص جدا ميتكلمش على أسرار أصحابه».

- محب لاكتشاف الحياة، ما يجعله يمكن أن يكون صحفيا أو فنانا أو مصورا أو ناشطا اجتماعيا أو سياسيا أو موسيقيا، حيث إنه متعدد المواهب وبارع وغير ممل.

- يمكن للجوزاء التكيف مع كل الظروف ويمكنه التعامل مع كل المواقف: «وبينفع أصدقاءه جدا في المواقف الصعبة».

- شخص دائما شغوف ومهتم جدا وفضولي، أي علاقة معه تبدأ بالاهتمام منه، ولكن يمكن حدوث صعوبات لأنه لن يظل طوال الوقت يهتم: «عايزك تشاركه في اهتماماته وممكن يتقمص شوية لكن في النهاية متسامح ومتفهم».

- الجوزاء شخص استقلالي وعنيد وبرج هوائي يحب الحرية، لذا يجب عدم محاولة السيطرة عليه لأنه سيهرب بالتأكيد، كما أنه لا يحب القوانين والأوامر ويفعل عكسها: «هتستمتع معاه بالحرية».

- برج الجوزاء شخصية اجتماعية وغير ممل ويجعلك تتعرف على الكثير من الأشخاص بسبب علاقاته الجيدة ويحب الخروج والانطلاق: « هياخدك معاه لكل الاكتشافات في الحياة وفي تجديد في حياتك، فالعلاقة مش هيكون فيها أي شعور بالملل»، بحسب خبيرة الأبراج.