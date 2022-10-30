يكشف عن حالة صحية تهدد حياتك.. احذر ألم الصدر الحاد عند الشهيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تشير المعاناة من ألم "حاد" في الصدر يزداد سوءًا مع الشهيق إلى حدوث جلطة دموية، ويجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية.

بعض تجلط الدم ضروري للجسم لأنه يمنع النزيف عند حدوث جرح، تتشكل الجلطات عندما تصبح كتل الدم شبيهة بالهلام، ومع ذلك، فإن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون خطيرة، وفقا لموقع صحيفة express البريطانية.

إذا انتقلت هذه الجلطات إلى الأعضاء الحيوية مثل الرئتين أو القلب، فهذا مدعاة للقلق الشديد، لذلك، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من جلطة، يُنصح بطلب العناية الطبية في أسرع وقت ممكن.

وفقًا لـ NHS، هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن إحدى العلامات التي تشير إلى احتمالية إصابتك بجلطة دموية هي ألم الصدر "الحاد" الذي قد يزداد سوءًا عند الشهيق.

ويمكن أن تكون الجلطات الدموية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لجلطات الدم ما يلي:

خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع

ضيق التنفس المفاجئ

سعال عادي أو مصحوب بالدم.

ولكن إذا كان شخص ما يكافح من أجل التنفس أو أنه فقد الوعي، فيجب زيارة الطبيب، هذا لأنه قد يعاني من انسداد رئوي - جلطة دموية في الرئتين.

حالة خطيرة أخرى يمكن أن تحدث مع جلطات الدم هي تجلط الأوردة العميقة (DVT)، يحدث هذا عندما يكون لديك جلطة دموية في الوريد - عادة في ساقك.

وتُعد الإصابة بجلطات الأوردة العميقة مثيرة للقلق بشكل خاص لأن هذه الجلطات في الأوردة يمكن أن تتفكك وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين - مما يؤدي إلى انسداد رئوي، ويتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بجلطات الدم أكثر من غيرهم.

وتندر جلطات الدم لدى الشباب الأصحاء، وقد تصبح أكثر عرضة لها إذا كنت:

تقيم في المستشفى أو غادرته مؤخرًا - خاصة إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرًا

تعاني من زيادة الوزن

تدخن السجائر

كنتِ تستخدمين وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة مثل حبوب منع الحمل المركبة.

كان لديك جلطة دموية من قبل

حامل أو أنجبت للتو

لديك حالة التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

كيفية منع تجلط الدم

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجلطات الدم- على سبيل المثال، أنت في المستشفى- فاتبع نصيحة فريق الرعاية الخاص بك حول منع الجلطات.

قد يشمل ذلك ارتداء الجوارب التي تعمل على تحسين تدفق الدم أو تناول الأدوية لتقليل مخاطر الجلطات (مضادات التخثر)."

هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر بما في ذلك:

الحفاظ على النشاط - يمكن أن تساعد المشي المنتظم

شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف - تزداد احتمالية إصابتك بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف

فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

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