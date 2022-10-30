احذرها.. هذه العادة السيئة أثناء الاستحمام قد تسبب العمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الاستحمام هو نشاط مثير إلى حد ما، هذا يعني أن العادات السيئة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، رغم أن بعضها يشكل خطرًا على صحتك.

ووفقًا لطبيبة العيون البريطاني، تينا باتيل، فإن هناك عادة سيئة يفعلها البعض قد تسبب العمى، وهي ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، كما ذكر موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضحت باتيل: "يمكن أن تصاب بالتهاب القرنية إذا لامست المياه الملوثة العين"، كما حذرت أخصائي العيون من أن خطر الإصابة بالتهاب القرنية يزداد عند ارتداء العدسات اللاصقة في الحمام.

ما هو التهاب القرنية الشوكميبا؟

التهاب القرنية Acanthamoeba هو حالة مؤلمة للغاية وخطيرة تصيب القرنية.

Acanthamoeba عبارة عن أميبا طبيعية تعيش بحرية (كائنات وحيدة الخلية).

يعيش Acanthamoeba في مصادر مثل مياه الصنبور وأنظمة الصرف الصحي والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

وأوضحت أخصائية العيون: "عندما نواجه الشوكميبا بشكل عام، فإنه لا يسبب أي ضرر، ومع ذلك، عندما تصيب الأميبا القرنية، فإن هذا يؤدي إلى التهاب القرنية".

وأضافت باتيل: "على الرغم من أنها عدوى نادرة، إلا أنها أكثر شيوعًا بين مستخدمي العدسات اللاصقة، ويمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة للمرضى، مما يؤدي إلى إعاقة بصرية أو فقدان دائم للبصر، في الحالات الشديدة قد يكون من الضروري زرع القرنية."

ويأتي تحذير أخصائية العيون بعد دراسة حالة تقشعر لها الأبدان، كشفت أن امرأة قد أزيلت عينها اليسرى بعد أن استحمت وهي ترتدي العدسات اللاصقة وأصيبت بالعدوى.

أصيبت ماري ماسون بالتهاب القرنية الشوكميبا نتيجة للممارسة السيئة.

ارتدت ماري ماسون، البالغة من العمر 54 عامًا، من المملكة المتحدة، عدسات لاصقة لمدة 30 يومًا وتعتقد أن الكائن الحي دخل في عينيها عندما استحمت دون إزالتها، وقالت: "كان من الممكن أن تكون تحت العدسة ثم تتضاعف، لذلك كانت عيني مثقوبة".

ولاحظت ماسون لأول مرة وجود خطأ ما في عام 2015، وقالت: "بدأت أشعر وكأن جسما غريبا في عيني مثل القليل من الرمل أو الحبيبات التي عندما تفركها، فإنها عادة ما تختفي، لكنها لم تختفي".

ونصح طبيب عيون ماسون بالذهاب إلى المستشفى، وشخصها الأطباء بالتهاب القرنية الشوكميبا وعالجوها بأدوية مختلفة وقطرات للعين وثلاث عمليات زرع قرنية - لكنهم جميعًا لم ينجحوا.

وقالت ماسون لوكالة SWNS ، وهي وكالة أنباء مقرها المملكة المتحدة: "كان هناك الكثير من زيارات المستشفى، والكثير من قطرات العين، والكثير من العمليات والإجراءات، والكثير من الألم" .

بعد خمس سنوات، تم اتخاذ قرار بإزالة عينها اليسرى، وهي ترتدي بديلًا زائفًا منذ إجراء العملية قبل عامين، "أنا أعاني أحيانًا لأن رؤيتي على جانبي الأيسر غير موجودة، من الصعب جدًا السير في الشارع عندما يكون لديك أشخاص يتنقلون بجوارك".

قد يكون من الصعب اكتشاف التهاب القرنية Acanthamoeba في البداية لأن الأعراض تشبه إلى حد كبير التهابات العين الشائعة الأخرى وغالبًا ما يمكن تشخيصها بشكل خاطئ.

تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

احمرار العيون

زيادة الحساسية للضوء

ألم شديد في العين

رؤية مشوشة

الشعور المستمر بشيء في العين

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