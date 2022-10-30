أعراض شائعة وغريبة.. علامات تكشف إصابتك بالتهاب الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تلعب الكلى دورًا هاما للحفاظ على في صحة الجسم، حيث تعمل على تنقية الدم وتصفيته من الفضلات، كما تنظم درجة حرارته، لذا في حالة تعرضها لعدوى أو التهاب يمكن أن تؤثر على صحتك بالسلب.

أعراض التهابات الكلى

ألم أثناء التبول

عادة ما يتسبب التهاب الكلى في حدوث انسداد المثانة، مما يعرضك للشعور بألم أو حرقان عند التبول، لذا يجب علاجها على الفور، لتجنب تفاقم الأمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع angletoner، healthline.

رائحة كريهة في البول

عند إصابة الكلى بالعدوى يؤثر ذلك على وظائفها، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وتتمثل في تغيير رائحة البول بالسلب، بالإضافة إلى تغيير لونه إلى الأصفر الداكن أو البني.

آلام أسفل الظهر

إذا كنت مصابًا بعدوى نشطة في الكلى، فقد تعاني من ألم خفيف أو حاد في أسفل الظهر ويصل إلى الجوانب.

قشعرة الجسم

الشعور بقشعريرة الجسم، أو ما يجعلك تشعر بالبرد الشديد علامة واضحة على تعرض الكلى إلى الالتهاب، كما يمكن أن يكون الأمر أكثر حدة للحالات القصوى.

حمى

قد تكون الحمى خفيفة أو شديدة، ويرتبط ذلك بدرجة الالتهاب الذي يعاني منه الشخص في الكلى، لذا من الضروري فحص درجة حرارتك بانتظام واستشارة طبيبك إذا كنت تواجه ارتفاعًا غير عادي.

غثيان

يمكن أن تؤدي التهابات الكلى الحاد إلى التعب أو الغثيان، كما قد تشعرك أيضًا بإحساس شديد بالتقيؤ المستمر، ما يجعل الهضم صعبًا.

ضعف المناعة

تصبح مناعة الجسم أو قدرته على مكافحة الأمراض ضعيفة للغاية نتيجة لهذا، هناك احتمال أن تكون عرضة لأمراض أخرى.

ضعف عام

في بعض الأحيان قد تشعر بالتعب في مناطق متفرقة بالجسم، مما قد يعطل قدرتك على أداء المهام اليومية.

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