طريقة سلق الكرنب.. «خطوات سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعتبر الكرنب هو المكون الأساسي للمحشي الذي يهواه ملايين الناس حول العالم، لكن وعلى الرغم من كونه محببا وشهيرا إلا أن طريقة تحضيره صعبة على بعض الناس من حيث سلق الكرنب في البداية وحتى الانتهاء من تجهيزه بشكل تام وإعداد طبق محشي الكرنب الشهير، في التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة سلق الكرنب وتجهيزه للمحشي على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة سلق الكرنب

أولى الخطوات قبل معرفة طريقة سلق الكرنب هي شراء نوع جيد من حبات الكرنب البلدي ثم الاعتماد على المكونات التالية:

معلقة صغيرة ملح.

بالإضافة الى معلقة صغيرة كمون.

إناء كبير به ماء مغلي يكفي أوراق الكرنب.

طريقة التحضير

أولا قبل البدء في طريقة سلق الكرنب، ضيفي ماء في إناء كبير على النار حتى تغلي.

بعد ذلك ضيفي الكمون للماء وهو يغلي.

في الخطوة التالية خففي جذور حبة الكرنب الخارجية.

بعد ذلك اغسلي الكرنب بماء بارد حتى تتأكدي أنه نظيف.

ثم نقطع رأس الكرنب، وندخل السكين مكان رأسها ونلفه حول رأسها بتدريج عن طريق تجويف حولها ونخرجها ببطء.

ضعي الكرنب بالجنب في الماء المغلي ولفيه حتى يدخل الماء مكان تجويف الرأس.

بعد ذلك أنزلي برأس الكرنب في الماء بعد ما تأكدنا من دخول الماء لتجويف الكرنب كاملاً.

قومي بالضغط عليها حتى يصل الماء لكل أجزاء الكرنب.

بعد ذلك نتركها لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

اقطعي ورقة منه لمعرفة نضجه أما لا، فإذا انقطعت بسرعة قد يكون نضج تماماً.

وأخيرًا فككي ورقه على التوالي وضعيه في المصفاة واتركيه حتى ينزل الماء بداخله.

للحصول على طعم مميز لمحشي الكرنب يمكنكِ وضع ملعقتين من السكر الأبيض بجانب المكونات السابقة.