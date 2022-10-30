طرق تنعيم الشعر الخشن في المنزل.. «مش هتحتاجي لصالونات تجميل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

طرق تنعيم الشعر الخشن واحدة من الأمور التي تهم العديد من السيدات اللائي يعانين من الشعر المجعد والمتشابك، والذي يوجد صعوبة بالغة عند محاولات تصفيفه أو التعامل معه بصورة عامة، لذلك عادة ما يتم البحث عن بعض الوصفات التي تساهم في علاجه بصورة فعالة، دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، ودفع العديد من التكاليف.

ومن السهل إيجاد طرق لتنعيم الشعر الخشن، وعلاجه من التجعد والهيشان والتقصف، وذلك وفق ما قدم موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

طرق تنعيم الشعر الخشن

وفي السطور الآتية يمكن الحصول على طرق لتنعيم الشعر الخشن، والتي تتمثل في الآتي:

1- اعرفي نوع شعرك

من المهم فهم نوع شعرك قبل تجربة أي علاجات منزلية لتنعيمه، إذ أن الشعر الجاف والخشن يحتاج إلى بعض العناية الإضافية، بخلاف الشعر الأملس فقد لا يحتاج إلى الكثير من الزيوت لترطيبه مقارنة بالشعر المجعد، وهذا لأن الزيوت الطبيعية من فروة الرأس تتحرك بسهولة عبر البشرة كلما كان الشعر أكثر استقامة.

2- استخدام زيت جوز الهند

أصبح زيت جوز الهند منتشرًا بشكل متزايد بين منتجات التجميل، فإلى جانب علاجه للبشرة الجافة إلا أنه يساهم في تليين وترطيب الشعر الجاف أيضًا، وذلك من خلال تغلغله بأعماق الجلد، وتأثيره على جذور الشعر.

ويمكن الحصول على زيت جوز الهند من خلال استخدام المنتجات المشبعة به، أووضع الزيت النقي على الشعر بعد غسله بالشامبو.

3- استخدام زيت الزيتون

كشفت أبحاث خبراء التجميل حول العالم، أن زيت الزيتون يعد من المرطبات الجيدة، وذلك لأنه يعمل كحاجز ضد الماء، ما يساعد على منع جزيئات الماء من التمدد وإتلاف البشرة، لذلك ينصح بوضعه بطبقة رقيقة ومتساوية على أطراف الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

4- استخدام روتين أسبوعي للشعر

يمكنك البحث عن قناع شعر جاهز للاستخدام بشكل أسبوعي، إذ أنه يساعد على جذب الرطوبة لشعرك، ما يجعله أكثر انسيابية بمرور الوقت.

5- تجنب غسله بالماء الساخن

يمكن أن يتسبب الماء الساخن في تلف الشعر، لذلك يفضل غسله بالماء الساخن، والذي يساهم في جعله أكثر نعومة، لأنه سيساهم في شطفه من أي مواد وزيوت زائدة دون إزالة الرطوبة.

طرق لتنعيم الشعر في البيت

يمكن إيجاد العديد من الطرق لتنعيم الشعر في البيت، والتي من أبرزها:

1- لف الشعر

لف الشعر هو أحد أكثر الطرق شيوعًا للحصول على شعر أملس بدون الحاجة إلى التصفيف بالحرارة، ويمكن القيام بذلك من خلال فصل الجزء العلوي من شعرك واستخدام مشطًا رفيع الأسنان لتمشيطه بشكل مسطح، ومن ثم يتم شد الشعر وجلبه إلى الجانب الآخر من رأسك من حيث يسقط بشكل طبيعي، وفيما بعد يتم تثبيته بإحكام على جانب رأسك، وستحتاجين إلى تكرار هذه الطريقة قبل النوم ليلًا.

2- استخدام المنتجات التي تساعد في فرد الشعر

هناك أنواع من الشامبو والبلسم ومستحضرات التجميل التي تترك على الشعر والتي تساعد على ترطيبه، وتهدف إلى تسهيل تصفيفه بشكل جيد وملحوظ.

3- النوم بالشعر مبللًا

جربي النوم وشعرك مبللًا، فقط استخدمي رباط شعر لربط ذيل حصان بشكل فضفاض في أعلى رأسك، ثم لفيه على شكل كعكة عن طريق لف شعرك حول ذيل الحصان وتثبيته بربطة شعر أخرى.

ويفضل النوم بالشعر المبلل على غطاء وسادة مصنعة من الساتان، حيث سيقلل ذلك من الاحتكاك بشعرك الذي يمكن أن يحدث أثناء النوم، مما يمنحه مظهرًا أكثر استقامة بمجرد فكه في الصباح.