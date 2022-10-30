يصيبك بمرض قاتل.. احذر تناول هذه النوع من الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يحرص العديد من الأشخاص على وجود السناكس بصورة دورية في المنزل، ومن أبرزها الفشار المحبب لدى الصغار والكبار، ولكن يجهل البعض أنه يعرضك لخطر الإصابة بمرض خطير.

ما هو فشار الميكرويف؟

يطلق عليه هذا الأسم لأن تحضيره يعتمد على الميكرويف، حيث يعتبر من السناكس السريعة وتختلف عن الفشار التقليدي بأنها حبات ذرة مجففة، ويتم الاحتفاظ بها داخل كيس تعبئة محكم الغلق قابل للدخول في جهاز الميكروويف ليصبح جاهزاً للأكل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع health، healthline.

يمكن أن يكون الفشار الطبيعي من الوجبات الخفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالألياف، ولكن ذلك لا ينطبق على فشار الميكروويف أيضًا، وذلك لأن أكياس الفشار مغطاة بمواد كيميائية مشبعة بمادة الفلور التي تعمل على منع الشحوم من التسرب، ولكن تم ربطه ببعض أنواع السرطان، وفقًا لما ذكره خبير التغذية، دان ديفيجبو، ولكن جمعية السرطان الأمريكية توضح بأن هناك المزيد من الإجراءات حول هذا الموضوع.

مع العلم استجابة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع مصنعى الفشار عام 2011 لإزالة حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) من عبواتهم، لذا ساهم ذلك فأن يكون الفشار لا يحتوي على هذه المواد الكيميائية .

ومع ذلك لا تعتبر تلك المشكلة الوحيدة، حيث ارتبطت المادة الكيميائية التي تضيف إلى الفشار طعمًا لذيذًا، تسبب في الإصابة بتليف الرئة، تعرف باسم ثنائي الأسيتيل، بعد الأشخاص الذي تتناوله بكثرة أكثر من غيرها، كما أن هناك البعض الآخر يبدأ في استنشاق الكيس فور فتحه ما يزيد من خطر التعرض إلى المواد الكيميائية بشكل كبير.

طريقة تناول فشار الميكروويف الآمنة

يجب أن يتم ترك الفشار حتى يبرد بعد فتحه، لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة، وضرورة قراءة الملصقات الخاصة به قبل الشراء، على أن تكون منخفضة في عدد المواد الكيميائية، والحرص أن تكون منخفضة الدهون المشبعة والصوديوم وخالي من النكهات والألوان الاصطناعية، لذا يفضل تناول الذرة الغير معدلة و صنعها بنفسك في المنزل لضمان جودتها.

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