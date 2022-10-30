حدث نادر.. وفاة رجل بعد حقنه بـ "عصير فاكهة" - كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

توفي مريض كان يعاني من حمى الضنك يبلغ من العمر 32 سنة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى خاص في منطقة براياجراج، ولاية اوتار براديش، الهند، وذلك بعد أن نُقل له عصير الفاكهة في "محلول وريدي" بدلاً من البلازما أو الصفائح الدموية.

وقالت أسرة المريض إن حالته تدهورت بعد نقله من إحدى الأكياس التي وفرتها المستشفى، ونُقل إلى مستشفى خاص ثان، حين توفي.

مضيفة أن الأطباء في هذا المستشفى الثاني أخبروهم أن كيس الصفائح الدموية كان مزيفًا وفي الواقع مزيج من المواد الكيميائية وعصير الفاكهة.

كما طالبت حكومة الولاية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين وطاقم المستشفي، وفقًا لما ورد في موقع "ndtv".

قال سوراب تريباثي، شقيق زوجة المتوفي: "أختي البالغة من العمر 26 عامًا أرملة، أريد أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد المستشفى بسبب هذا الخطأ".

في تغريدة على موقع "تويتر"، قال نائب رئيس الوزراء، الذي يُدعي براجيش باتاك": "أُغلقت المستشفى، وقد أُرسلت الصفائح الدموية من أجل فحصها".

وتابع: "إذا ثبتت إدانته، فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستشفى".

وقال كبير المسؤولين الطبيين في براياجراج في بيان لوسائل الإعلام إن المستشفى أغلق بناء على تعليمات من كبير المسؤولين الطبيين وسيظل كذلك حتى يتم اختبار العينة.

ونفت المستشفى هذا الإتهام، وقالت إن الصفائح الدموية تم شراؤها من قبل أقارب المرضى أنفسهم.

قال صاحب المستشفى، إن مستوى الصفائح الدموية لدى المريض انخفض إلى 17000، وبعد ذلك طُلب من أقاربه شراء الصفائح الدموية.

وأضاف: "أحضروا 5 وحدات من الصفائح الدموية من مستشفى حكومي، وبعد نقل 3 وحدات أُصيب المريض ببعض المضاعفات، لذلك أوقفنا ذلك، أنا أريد أيضا إجراء تحقيق".

وأشار قاضي منطقة براياجراج، الذي يُدعي "سانجاي كومار خاتري"، إلى أن التحقيق مستمر، وسيتم أيضًا اختبار الصفائح الدموية".

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