10 علامات للسكتة الدماغية الصامتة.. وبعض النصائح لمنع حدوثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

السكتة الدماغية ناتج عن جلطة دموية تسد أحد الأوعية الدموية في الدماغ، يمنع الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى المنطقة، ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

وهناك العديد من أعراض السكتة الدماغية مثل التدلي الزائد للوجه بسبب استرخاء العضلات، ولكن الحقيقة هي أنه يمكن أيضًا أن تكون هناك أعراض سكتة دماغية صامتة.

هذا يشير إلى أنه من الممكن أن تصاب بجلطة دماغية دون التعرف عليها، ونتيجة ذلك يمكن أن تكون أكثر ضررًا، وفقًا لموقع "nownews".

واعتمادًا على موقعها، يمكن أن تسبب الجلطة أعراضًا مثل ضعف في الذراع أو الساق أو حتى صعوبة في التحدث أو الرؤية، لكن في بعض الأحيان، تكون منطقة التلف صغيرة جدًا وتحدث في جزء من الدماغ لا يتحكم في أي وظائف حيوية، لذلك تظل السكتة الدماغية غير مكتشفة.

السكتة الدماغية التي تليها أعراض أقل شهرة ووضوحًا يمكن أن تكون في بعض الأحيان أكثر ضررًا للدماغ والجسم ككل، أولئك الذين لا يعرفون أنهم أصيبوا بسكتة دماغية قد يمضون وقتًا أطول في ترك أجسادهم دون علاج للوقاية من السكتة الدماغية.

وتشمل أعراضها الغير مرئية ما يلي:

عدم التوازن.

فقدان مؤقت لحركات العضلات.

فقدان الذاكرة.

تغيير في الشخصية.

المهارات والقدرة المعرفية.

صعوبة في المشي.

العمى في عين واحدة.

صداع مفاجئ وشديد.

دوخة.

الارتباك.

- كيفية منع السكتات الدماغية الصامتة؟

1- السيطرة على ضغط الدم:

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الصامتة، وبالتالي من الضروري إبقائه تحت السيطرة.

2- التمرين:

يقول الأطباء إن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 40 %، لذا من الضروري ممارسة التمارين لمدة 30-45 دقيقة على الأقل يوميًا.

3- التقليل من الملح:

من الضروري تقليل تناول الصوديوم، لأنه يزيد من فرصة الإصابة بالنوبة القلبية.

4- إدارة الوزن:

يمكن أن تؤدي السمنة وزيادة الوزن إلى زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بسرعة، لذا عليك الحفاظ على وزنك.

5- خفض مستويات الكوليسترول في الدم:

لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد في الدم 60 مجم / ديسيلتر أو أعلى، والكوليسترول الضار LDL (السيئ) أقل من 100 مجم / ديسيلتر.

6- الإقلاع عن التدخين:

يؤدي الإقلاع عن هذه العادة السيئة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

7- اتباع نظام غذائي متوازن:

تناول الفواكه والخضروات الطازجة والموسمية مع الحبوب الكاملة واللحوم لدعم صحة قلبك.

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