قبل حدوث النوبة القلبية بشهر.. عرضان يعاني منهما 95% من النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تحدث النوبة القلبية فجأة، وغالبًا ما تظهر أعراض النوبة القلبية بشكل تدريجي.

وتستشهد جامعة هارفارد هيلث بمسح شمل أكثر من 500 امرأة ناجين من النوبات القلبية.

وكشف الاستطلاع أن 95 % من النساء قلن إنهن لاحظن أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا يحدث لهم قبل النوبات القلبية بشهر.

ومن أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعًا هي التعب واضطراب النوم، وفقا لموقعي " express" و" timesofindia".

وقالت بعض النساء، على سبيل المثال، إنهم كانوا متعبات للغاية لدرجة أنهم لم يستطيعوا ترتيب سريريهم.

وكان ألم الصدر الذي يكون علامة تحذير مبكرة شائعة لأمراض القلب لدى الرجال في أسفل القائمة بالنسبة لهؤلاء النساء.

وحوالي ثلث النساء فقط في هذه الدراسة عانين من الأعراض "الكلاسيكية" لألم الصدر.

بدلاً من ذلك، كان ضيق التنفس والضعف والإرهاق والعرق والدوخة والغثيان على رأس القائمة.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، تقول هارفارد هيلث: "إحدى الرسائل المنذرة بالخطر التي يجب أخذها على محمل الجد هي أن بعض النساء قد يتلقين إنذارًا مبكرًا بنوبة قلبية في شكل التعب المفرط ، أو النوم المضطرب، أو ضيق التنفس".

لذا فإن الانتباه إلى هذه الأعراض والحصول على التشخيص والعلاج الفوري يقي من الإصابة بنوبة قلبية كاملة.

كيفية التصرف أثناء النوبة القلبية:

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS: "أثناء انتظار سيارة إسعاف، قد يساعد مضغ قرص من الأسبرين ثم ابتلاعه (من الناحية المثالية 300 مجم)، طالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية لا يعاني من حساسية تجاه الأسبرين".

ويساعد الأسبرين على ترقيق وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

وفي المستشفى يعتمد علاج النوبة القلبية على مدى خطورتها، والعلاجان الرئيسيان هما:

استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم.

التدخل الجراحي للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب.

كيف تقلل من المخاطر في المقام الأول:

إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية.

وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بما يلي:

تناول الطعام بشكل صحي.

الحرص على النشاط البدني.

الحافظ على وزن صحي وفقدان الوزن إذا لزم الأمر.

تجنب التدخين.

التقليل من الكحول.

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

السيطرة على مستويات الكوليسترول.

التحكم في مستويات السكر في الدم.

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