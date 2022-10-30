أهم أعراض النزلة المعوية عند الأطفال.. «قيء وغثيان وتصل إلى الجفاف»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النزلة المعوية واحدة من الأمراض أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية التي يخاف منها الأمهات، نظرًا لأنها تصيب الأطفال الرضع، وتجعل الأمعاء غير قادرة على امتصاص الطعام، ويؤدي ذلك إلى معاناة طفلها من الإسهال أو القيء، لمدة تصل إلى 10 أيام، وهي من أهم أعراض النزلة المعوية عند الأطفال، وعلى الرغم أن الإصابة بها لا تقتصر على الأطفال وحديثي الولادة، إذ يصاب بها البالغون أيضًا، لكن تأثيرها على الأطفال والرضع يكون أصعب لعدم قدرتهم على التعبير وتحديد موضع الألم وفقًا لموقع «Kids health».

كم تستمر النزلة المعوية عند الأطفال؟

بالنسبة لكم تستمرالنزلة المعوية عند الأطفال سواء عند حديثي الولادة أو الرضع، فإنها تستمر من 7 إلى 10 أيام، ويصاب بها الطفل نتيجة انتقال الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات إلى الجهاز الهضمي عن طريق وضع اليد المتسخة في الفم أو تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، أو ملامسة الأسطح المتسخة، ويجب اللجوء للطبيب فورًا لأن النزلة المعوية ليست نوعًا واحدًا فلها أكثر من 4 أنواع أخرى منها داء السالمونيلا.

أعراض النزلة المعوية عند الأطفال

بالنسبة إلى أعراض النزلة المعوية عند الأطفال، فإن أبرزها فقدان الشهية وكثرة البكاء خاصة الرضيع الذي لا يستطيع تحديد مكان الآلام فيظل يبكي حتى تهتم الأم، وهناك أعراض أخرى منها الآتي:

- الغثيان.

- القيء.

- المغص المعوي.

- الإسهال.

- الإعياء.

- تؤدي النزلة المعوية إلى الجفاف أحيانًا عند الأطفال.

وحتى تحمي طفلك من النزلات المعوية يجب عليك اتباع التعليمات التالية:

- حضري الطعام له بطريقة سليمة.

- اغسلي جميع الفواكه والخضراوات قبل أكلها.

- نظِّفي أسطح المطبخ قبل تحضير الطعام عليها.

- تجنَّبي تحضير الطعام إذا كنتِ مريضة.

- حافظي على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين إذا كان لديك رضيعًا.

- تجنَّبي الاختلاط مع أي شخص مصاب بالفيروس، إن أمكن.

وعن ارتباط النزلات المعوية بفصل الصيف، قال الدكتور أيمن الشاذلي، استشاري الأمراض الباطنة، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر في تصريح سابق لـ«هن»، إنّ الفيروسات والبكتيريا تنشط بشكل كبير خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعزز الإصابة بالنزلات المعوية لدى الكبار والصغار أيضًا، وتظهر الأعراض فيما يلي:

- القيء.

- الإسهال.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- آلام في البطن.