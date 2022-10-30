طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم.. «كل مكوناتها في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بالتزامن مع اقتراب دخول فصل الشتاء عادة ما تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم، رغبة في تناول هذه الوجبة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للكبار والأطفال، إلى جانب منحها الجسم الشعور بالدفء خاصة خلال أيام البرودة القاسية، وكذلك سهولة تحضيرها بعدد من الوصفات الشهية.

ويمكن تحضير طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم، في خطوات بسيطة وإمكانات متوفرة بسهولة داخل المنزل.

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

وخلال السطور الآتية، نستعرض خطوات طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير

-عدس أصفر بالكمية المرغوب بها.

- حبة من البصل.

- فص من الثوم.

- حبة من الجزر.

- حبة من الكرات.

- حبة من البطاطس.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملح حسب الرغبة.

- فلفل أسود حسب الرغبة.

• خطوات تحضير شوربة العدس

- ابدأ أولى خطوات طريقة عمل شوربة العدس زي المطاعم، بوضع وعاء على النار وبه كمية من الزيت، مع كل من الثوم والبصل والكرات المفرومين، إلى جانب الجزر المقطع إلى مكعبات صغيرة.

- وفي الخطوة التالية يضاف العدس إلى المكونات السابقة، ويشوح جيدًا، حتى يمتزج الخليط تمامًا.

- في الخطوة الأخيرة تضاف المياه إلى الخليط مع الكمون والملح والفلفل الأسود، ويتركوا حتى تمام النضج.

شوربة عدس بالخضار

• المقادير

- كمية من العدس الأصفر حسب الرغبة.

- حبة من الكرفس.

- مرقة.

- حبة من الثوم.

- كمية من زيت الزيتون.

- كمية من الجزر المفروم الناعم.

- بصل أخضر مفروم.

- كمية من البقدونس المفروم.

- كاري.

- كمون.

- كزبرة جافة.

- مكعب من الزبدة.

• خطوات طريقة عمل شوربة عدس بالخضار

- شوحي الثوم في الزيت.

- في الخطوة التالية ضيفي كل من الجزر والكرفس والكمون والبصل والكاري والكزبرة.

- ضيفي المرقة والعدس إلى الخليط، واتركيهم على النار.

- ضيفي مكعب الزبدة مع البقدونس.

- امزجي المكونات باستخدام الهاند بلندر، وقدمي الشوربة ساخنة.