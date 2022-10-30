طريقة عمل الجبنة الكريمي.. «حضريها بخطوات بسيطة في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجبنة الكريمي من الأطعمة التي يحبها جميع أفراد الأسرة، ويفضلونها دومًا في الفطار والعشاء، وتحرص الأمهات على وجودها في المنزل، لأنها محببة للأطفال خاصة في سندوتشات المدرسة، لكنها قد تكون مكلفة بعض الشيء، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الجبنة الكريمي بالمنزل في خطوات بسيطة لا تكلفك شيئًا ومفيدة لصحة أسرتك، وكانت الشيف فاطمة أبو حاتي قدمت طريقة عمل الجبن الكريمي وإليكِ الخطوات لتحضيرها دون تكلفة أو مجهود.

1) طريقة عمل الجبنة الكريمي فاطمة أبو حاتي:

المقادير:

- كيلو لبن.

- ملعقتين خل.

- نصف كوب زيت.

- ملعقة كبيرة لبن بودرة.

- بيكين بودر.

- ملح.

- طريقة التحضير:

- اغلي اللبن أولًا.

- ضيفي إليه ملعقتين خل

- ضيفي ملعقة من البيكينج بودر ونصف ملعقة من الملح.

- اخلطيهم جيدًا مع إضافة كوب زيت.

- لإضافة الأطعمة المختلفة ضعي زيتون أو فلفل أو جبنة مبشورة.

2) طريقة عمل الجبنة الكريمي بالزبادي:

المقادير:

- كوبان من الزبادي.

- ملعقة طعام صغيرة ملح.

- زعتر.

- حبة بركة.

- طريقة التحضير:

- لعمل الجبنة الكريمي أولا فرغي الزبادي في طبق فارغ.

- ضعي الملح مع تقليب الزبادي جيدًا حتى ذوبان الملح في الزبادي والحصول على قوام متماسك أو كريمي.

- حضري مصفاة وقطعة من الشاش وصفي أي سائل من الزبادي.

- ضعي الزبادي في الشاش واتركيه يوم كامل في الثلاجة.

- تأكدي من عدم وجود سوائل وضعي رشه من حبة البركة ورشة من الزعتر، وقدميها لأولادك في سندوتشات المدرسة أو على العشاء.

3) طريقة عمل الجبنة الكريمي باللبن القاطع:

- المقادير:

- لبن قاطع.

- نصف كيلو لبن كامل الدسم.

- ملعقة كبيرة خل.

- نصف كوب زيت.

- ملح.

- طريقة التحضير:

- أولى خطوات عمل الجبنة الكريمي من اللبن القاطع، اغلي اللبن قاطع واخلطيه وصفيه حتى تفصلي كل الأجزاء الصلبة عن السائلة وصفيه من الماء أيضًا.

- صفي الحليب في مصفاة ضيقة الفتحات أو قطعة من الشاش.

- ضعي الجبن المصفى من الحليب مع نصف كوب حليب كامل الدسم.

- ضيفي ملعقتين كبيرتين حليب بودرة ورشة ملح.

- ضيفي الزيت إلى الخليط وقلبي تدريجيًا حتى يصبح قوام الجبن كريميًا.

- ضيفي النكهات التي ترغبين بها ويحبونها أولادك إلى الجبن مثل الزيتون أو حبة البركة أو فلفل أو الزعتر.