ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكملات "فيتامين د" في الصباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتجه الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ومهم لصحة العظام، كما أنه ضروري للحفاظ على نظام مناعة قوي ويقلل أيضًا من الاكتئاب.

ووفقا لما جاء في موقع TIMES OF INDIA، فإن أفضل وقت لتناول مكملات فيتامين د، هو الصباح، لتحقيق أقصى استفادة لجسمك.

إن تناول مكملات فيتامين د في الصباح يعتبر أفضل توقيت، لأننا إذا حصلنا عليه بشكل طبيعي من الشمس، فإننا نصنعه خلال النهار.

ومن المعروف أن المصدر الرئيسي لفيتامين د هو الشمس، لذلك فإن الحصول على جرعتك اليومية من خلال التعرض الطبيعي للشمس يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة.

كيف تحصل على فيتامين د من الشمس

يمكن أن نحصل على "فيتامين د" من التعرض لأشعة الشمس في الصيف، عندما يتعرض ذراعيك وساقيك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لضوء الشمس لمدة 15-20 دقيقة.

ويعتبر أفضل وقت للتعرض للشمس للحصول على الحد الأقصى من فيتامين (د) هو ما بين الساعة 8 -10 صباحًا و3-4 عصرا في منتصف النهار، تكون الشمس في أعلى نقطة لها وقد يكون الجسم قادرًا على تصنيع فيتامين (د) بكفاءة أكبر في وقت أقل.

4 طرق فعالة للحصول على المزيد من فيتامين "د"

افتح النوافذ

تناول قهوتك تحت أشعة الشمس

استبدل بعض اللحوم بالسمك

تناول البيض كله

أعراض نقص فيتامين د

قد يؤدي نقص فيتامين (د) إلى عدم ظهور أعراض، ومع ذلك، يمكن أن يسبب هشاشة العظام - العظام الرقيقة والهشة - في وقت لاحق من الحياة، والتي تتميز بسهولة كسر العظام.

ويُنصح الأشخاص بالتحدث إلى طبيبهم حول احتياجاتهم من فيتامين د، ولكن يمكن أن تكون المكملات مفيدة، حيث يمكن تناول 10 ميكروجرام (400 وحدة) يوميًا من مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء، إن فيتامين (د) يلعب أيضًا دورًا في إنتاج الأنسولين ووظيفة المناعة.

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