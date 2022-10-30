أثارت الجدل.. سيدة تخوض معركة صعبة لتحرير ذراعيها من ثعبان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الثعابين ليست سامة ولكنها يمكن أن تلحق الأذى وحتى القتل إذا وضعت جسدها بإحكام حول فريستها، وهذا ما يسمى بالانقباض، وكلما زاد حجم الثعبان، زاد الضغط.

وعلى مر السنين، تم الإبلاغ عن العديد من حوادث هجوم وابتلاع الثعابين للبشر في بلدان مختلفة.

أحدثها في إندونيسيا، حيث تم العثور على امرأة داخل بطن ثعبان يبلغ ارتفاعه 7 أمتار في مزرعة لجمع المطاط في مقاطعة جامبي.

وقبل أربع سنوات، تم العثور على امرأة أخرى قد ابتلعها ثعبان عملاق في جزيرة منى، وفقا لموقع "timesnownews".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ثعبانًا يعض ويقيد يد مدربته أثناء إخراجه من وعاء زجاجي.

ويُظهر الفيديوالذي جمع 8 ملايين مشاهدة بعد مشاركته على صفحة Twitter Daily Loud ، أن المدربة تعرضت للهجوم من قبل الثعبان أثناء محاولتها إخراج الزواحف الكبيرة من حاوية زجاجية.

وبمجرد أن فتحت غطاء الصندوق، انزلق الثعبان وعض يدها قبل أن يقيد ذراعها بالكامل، وظلت تكافح من أجل تحرير يدها.

وبعد ثوانٍ، أسرع رجل لمساعدتها على تحرير يدها من الثعبان العملاق.

وعلى الرغم من الكثير من الشد والالتواء والانزلاق، لم تتحسن الأمور لأن الثعبان كان لا يزال ملفوفًا على ذراعها.

وعندما بدأت يد المرأة تتحول إلى اللون الأرجواني بسبب نقص الأكسجين، طلبت من الرجل استخدام ماسك معدني ليثني جسم الثعبان.

ومع ذلك، بدأ الدم يتساقط بعد وقت قصير من استخدام الرجل للأداة المعدنية.