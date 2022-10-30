أضرار النسكافيه للحامل.. «يزيد من الغثيان ويرفع ضغط الدم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

النسكافيه هو أحد مشروبات القهوة سريعة التحضير، التي يحبها الجميع وعادةً ما يتناولونها خلال اليوم، ولكنه قد يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، التي تضر بصحة الحامل خلال شهور الحمل سواء في الشهور الأولى أو الأخيرة، ونتناول خلال السطور التالية أضرار النسكافيه للحامل وهل نسبة الكافيين التي يحملها تكون مضرة للجنين أم لا؟.

هل النسكافية يضر الحامل في الشهر السابع؟

يقول عمر ناجي استشاري التغذية لـ«هن»، إنّ أضرار النسكافيه للحامل تكون في الشهور الأخيرة للحمل، إذ يشكل خطرًا على صحة المرأة ، ويجب أن تحد النساء الحوامل من استهلاك الكافيين، ولا يحصلون إلا على كمية قليلة من النسكافية والتي لا تزيد عن من 300 مللي جرام في اليوم.

أضرار النسكافيه للحامل

- الكافيين منشط يسرع من معدل ضربات القلب.

- يرفع ضغط الدم بشكل كبير.

- يسبب العصبية والصداع.

- يزيد من الحموضة المعوية.

- يزيد من الشعور بالتوتر.

- يزيد من عسر الهضم.

- يزيد من الغثيان.

- يعمل على انخفاض مستويات السوائل في الجسم.

- يزيد من احتمالية حدوث جفاف.

- يسبب اضطرابات النوم.

أضرار النسكافية للحامل في الشهر الثامن

ويضيف «ناجي» أن مع تقدم الحمل يزداد خطر التعرض لهذه الآثار الجانبية، إذ تؤدي إلى أضرار أشد بسبب التغيرات الهرمونية مما يعرض الحامل إلى المشاكل التالي:

- بطء الهضم بسبب اضطراب التخلص من الكافيين.

‏- يجعل الطفل يتحرك أكثر من المعتاد.

- زيادة كمية الكافيين يجعله يعبر المشيمة وينتقل إلى الطفل.

- تحتوي المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين أيضًا على مركبات تسمى الفينولات التي تتداخل مع امتصاص الحديد.

النسكافية للحامل في الشهر الأول

وبحسب موقع «pregnancybirth&baby» الخاص بصحة الأم والجنين، إن أضرار النسكافية للحامل، ترجع إلى أن جسمها يكون أكثر حساسية للكافيين، لأنه يستغرق وقتًا أطول لإزالة الكافيين من الجسم بسبب ضعفه خلال فترة الحمل، لذلك يمكنك الاستمتاع بكوب من النسكافيه بين الحين والآخر أثناء الحمل ولكن ليس بكثرة، لأن الكثرة قد تعرضك إلى إنجاب طفل بوزن منخفض عند الولادة.