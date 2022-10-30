طريقة عمل الصابون السائل في بيتك بشكل مبتكر.. وفري فلوسك واصنعيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التوفير دائما هو فن من فنون سيدة المنزل، ويعد الصابون السائل حاليا بديلا عن الصابون العادي الصلب، وفيما يلي طريقة عمل الصابون السائل في البيت بطريقة سهلة بحسب ما نشر موقع «هاوس كيبينج» الأمريكي المتخصص في شؤون المنزل.

مقادير عمل الصابون السائل

500 جرام من مادة حمض السلفونيك (تتوفر عند المحلات المتخصصة ببيع مستلزمات التنظيف)

4 لترات من الماء

50 جرامًا من حمض البوتاسيوم

جلسرين

زيت عطري حسب الرغبة

لون صناعي حسب الرغبة

2 وعاء زجاجي

طريقة عمل الصابون السائل

إضافة 2 لتر من الماء مع 50 جرامًا من البوتاسيوم في الوعاء الزجاجي

الاستمرار بالتحريك حتى تذوب كامل كمية البوتاسيوم في الماء

استخدام الوعاء الزجاجي الآخر ووضع 2 لتر من الماء فيه مع 500 جرام من مادة حمض السفلونيكا

لاستمرار بالتحريك حتى تذوب كامل كمية حمض السلفونيك في الماء

عندما يبرد كلا المزيجين كليا، يضاف مزيج البوتاسيوم على مزيج السلفونيك ببطء مع التحريك جيداً كي يمتزجا

بعد إضافة كامل الخليط على الآخر ومزجه جيداً ليصبح خليط واحد متماسك، يضاف مقدار مناسب من الجلسرين والمادة العطرية المفضلة لديك والتي يمكن شراؤها من متاجر العطارة والقليل من اللون حسب الرغبة

يتم تخزين الصابون في وعاء زجاجي

طريقة عمل الصابون السائل من بقايا الصابون العادي

زجاجة ضغط فارغة

قطع قديمة من الصابون الصلب

عصير ليمون

جلسرين

ماء ساخن

مبشرة

الطريقة

يبشر قطع الصابون الصلب باستخدام المبشرة

يضاف القليل من عصير الليمون إلى زجاجة الضغط والتي يمكن شراؤها من محلات مستلزمات المنزل

إضافة فنجان من الجلسرين على عصير الليمون

إضافة الماء الساخن إلى الصابون وتحريكه حتى يذوب ومن ثم سكبه في الزجاجة عندما يبرد قليلاً

رج العلبة جيداً لتتجانس كل المكونات